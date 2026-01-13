Ο Ολυμπιονίκης Ουέλι Κέστενχολτ έχασε τη ζωή του σε ηλικία 50 ετών, όταν παγιδεύτηκε σε χιονοστιβάδα στις ελβετικές Άλπεις. Ο θρυλικός αθλητής του σνόουμπορντ υπήρξε μια από τις πιο εμβληματικές μορφές του αθλήματος και η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά θλίψη στην Ελβετία.

Σύμφωνα με τα ελβετικά μέσα ενημέρωσης, ο πρώην αθλητής και λάτρης των extreme sports βρισκόταν την περασμένη Κυριακή στην κοιλάδα του Λοτσένταλ, στο καντόνι του Βάλε, όπου έκανε σνόουμπορντ μαζί με έναν φίλο του.

Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητάς τους, σημειώθηκε χιονοστιβάδα σε υψόμετρο περίπου 2.400 μέτρων, με αποτέλεσμα ο Κέστενχολτ να θαφτεί κάτω από το χιόνι. Ο φίλος του κατάφερε να τον εντοπίσει και να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο οργανισμός του δεν άντεξε και ο Ολυμπιονίκης απεβίωσε. Η ελβετική ομοσπονδία επιβεβαίωσε τον θάνατό του την Τρίτη, βυθίζοντας στη θλίψη τον χώρο του σνόουμπορντ και των extreme sports.

Η καριέρα του Ουέλι Κέστενχολτ

Ο Κέστενχολτ είχε κατακτήσει το 1998 το χάλκινο μετάλλιο στο γιγαντιαίο σλάλομ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ναγκάνο. Ήταν η πρώτη φορά που το σνόουμπορντ συμπεριλήφθηκε στο ολυμπιακό πρόγραμμα, γεγονός που καθιστά τη διάκρισή του ιστορική.

Επιπλέον, είχε αναδειχθεί δύο φορές πρωταθλητής στο snowboardcross στα φημισμένα X-Games, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στον χώρο των extreme sports.

Αποχαιρετισμός από την αθλητική κοινότητα

Ο πρόεδρος της Ελβετικής Ομοσπονδίας Σκι, Πίτερ Μπάραντουν, εξέφρασε τα συλλυπητήρια της αθλητικής κοινότητας στην οικογένεια του εκλιπόντος. Όπως δήλωσε, ο Κέστενχολτ υπήρξε «εμβληματική μορφή και έμπνευση για τις νέες γενιές αθλητών».