Μια εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα σε χιονοδρομικό κέντρο της Αυστρίας, μετά την παρασυρση σκιέρ από χιονοστιβάδα στον παγετώνα Stubai. Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο πέρασμα Daunscharte, σε περιοχή εκτός των σηματοδοτημένων πιστών, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Μέχρι στιγμής, τα σωστικά συνεργεία έχουν εντοπίσει και ανασύρει ζωντανούς εννέα ανθρώπους, ενώ τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο σε νοσοκομείο του Τιρόλου. Η σοβαρότητα των τραυμάτων τους δεν είχε ανακοινωθεί.

Περίπου 250 άτομα συμμετέχουν στην επιχείρηση διασώστες, ομάδες με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους και ελικόπτερα καθώς μεγάλες μάζες χιονιού κύλησαν μέχρι χαμηλότερα σημεία της πίστας, αναγκάζοντας τις Αρχές να διακόψουν τη λειτουργία της για λόγους ασφαλείας.

Παρά την άμεση κινητοποίηση, μέχρι το μεσημέρι δεν είχε υπάρξει σαφής εικόνα σχετικά με το ενδεχόμενο ύπαρξης επιπλέον εγκλωβισμένων κάτω από το χιόνι. Οι έρευνες συνεχίζονται με ένταση, υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες και με αυξημένο κίνδυνο νέων καταπτώσεων.