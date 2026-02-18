Η Ιταλία και η Ελβετία βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού, καθώς οι αρχές διέταξαν εκκενώσεις σε περιοχές των Άλπεων μετά από ακραία χιονόπτωση και αυξανόμενο κίνδυνο νέων χιονοστιβάδων. Μέσα σε λίγες ώρες, οι καιρικές συνθήκες επιδεινώθηκαν δραματικά, προκαλώντας κλείσιμο δρόμων και απομάκρυνση κατοίκων και τουριστών, ενώ ορεινές κοινότητες καλύφθηκαν από χιόνι ύψους πολλών μέτρων.

Incredible aerosol reaching Val Veny bottom at 3 pm today! ❄️ The avalanche is coming from the slope below Noire de Peuterey (3773 m) and what you see here is the blast of the avalanche (=no danger) reaching the Val Veny (La Zerotta lift, 1520 m)! 💨 📽️ Via Meteo Valle d’Aosta pic.twitter.com/Cs0p1HdlQ9 — Melaine Le Roy (@subfossilguy) February 17, 2026

Tourists are told to leave Italian and Swiss Alps as villages are evacuated because of too much snowhttps://t.co/AP5wYo3X3T * pic.twitter.com/yza9IGyGMn — bill b (@Bill213121) February 18, 2026

Στην περιοχή του Πιεμόντε, οι αρχές προχώρησαν σε άμεση εκκένωση της τουριστικής κωμόπολης Ροκεμόλες και επέβαλαν απαγόρευση πρόσβασης, καθώς και κλείσιμο όλων των οδικών αρτηριών. Περίπου 40 άτομα, κάτοικοι και επισκέπτες, εγκατέλειψαν την περιοχή και φιλοξενούνται σε γειτονικές πόλεις ή ξενοδοχεία.

Στην Ελβετία, περίπου 50 άτομα στον δήμο Ορσιέρ αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από τα καταλύματά τους λόγω αυξημένου κινδύνου. Ισχυροί άνεμοι ενίσχυσαν περαιτέρω την επικινδυνότητα. Σύμφωνα με την περιφερειακή υπηρεσία περιβάλλοντος ARPA Piemonte, ριπές ανέμου έφτασαν τα 189 χιλιόμετρα την ώρα στον μετεωρολογικό σταθμό Gran Vaudala, σε υψόμετρο 3.272 μέτρων.

Προειδοποιήσεις για επιδείνωση και τραγικά περιστατικά

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί, καθώς οι νέες χιονοπτώσεις σε ασταθή στρώματα χιονιού αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο για όσους κινούνται εκτός πίστας.

Η Ιταλική Ορεινή Διάσωση ανακοίνωσε ότι μόνο την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου καταγράφηκαν 13 θάνατοι ορειβατών, σκιέρ και πεζοπόρων στα ιταλικά βουνά, εκ των οποίων οι 10 οφείλονταν σε χιονοστιβάδες.

Το σαββατοκύριακο, δύο σκιέρ έχασαν τη ζωή τους όταν «θάφτηκαν» κάτω από το χιόνι μετά από χιονοστιβάδα εκτός πίστας στην Ιταλία, κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία και την Ελβετία. Την Παρασκευή, δύο Βρετανοί και ένας Γάλλος σκοτώθηκαν σε άλλη χιονοστιβάδα που παρέσυρε έξι σκιέρ στις γαλλικές Άλπεις, μία ημέρα μετά το κλείσιμο αρκετών χιονοδρομικών κέντρων λόγω του αυξημένου κινδύνου.

Μια οικογένεια Βρετανών κατέγραψε τις στιγμές αγωνίας όταν μια γιγαντιαία χιονοστιβάδα κατέβηκε με ορμή από πλαγιά του βουνού στο Κουρμαγιέρ της βορειοδυτικής Ιταλίας, κατευθυνόμενη προς ομάδα σκιέρ. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά από θανατηφόρα συμβάντα στην ίδια περιοχή, εν μέσω οδηγιών για εκκενώσεις σε χωριά σε ολόκληρες τις Άλπεις.

Στο σύντομο βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram, ένα πυκνό σύννεφο χιονιού φαίνεται να κατεβαίνει απότομα την πλαγιά προς ανυποψίαστους σκιέρ. Μέσα σε δευτερόλεπτα, ο όγκος του χιονιού τετραπλασιάζεται, καλύπτοντας τον ουρανό. Ακούγονται κραυγές πανικού, ενώ κάποιοι φωνάζουν στους υπόλοιπους να μετακινηθούν.

Ο άνδρας που καταγράφει το βίντεο διατηρεί την ψυχραιμία του και επαναλαμβάνει: «Είναι εντάξει, είναι εντάξει». Άλλο άτομο ακούγεται να λέει «χαλαρώστε», καθώς το χιόνι πέφτει με ταχύτητα πάνω στην ομάδα.

🏔️Video di the_cool_uncle_87 e raffi_mi, per Meteo Valle d’Aosta, del soffio di valanga che nella giornata di ieri ha raggiunto Cervinia (AO). pic.twitter.com/56853cq61G — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall’Italia (@Italia24HLive) February 17, 2026

Οι σκιέρ σκύβουν τα κεφάλια τους για να προστατευθούν, ενώ ένα παιδί περιγράφει τη στιγμή ως «τόσο ωραία». Κάποιοι προσπαθούν να στραφούν ώστε να μειώσουν την ένταση του χτυπήματος από τη μάζα του χιονιού.

Όταν τον ρωτούν αν πρέπει να απομακρυνθούν μέσα στις συνθήκες που θυμίζουν χιονοθύελλα, ο άνδρας απαντά ψύχραιμα: «Όχι, είμαστε εντάξει, μείνετε εδώ». Ένα δεύτερο βίντεο, τραβηγμένο από μεγαλύτερη απόσταση, αποτυπώνει το πραγματικό μέγεθος του σύννεφου της χιονοστιβάδας και τους δεκάδες σκιέρ που καλύφθηκαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς από το συγκεκριμένο περιστατικό.