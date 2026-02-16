Πέντε άνθρωποι τραυματίσθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί κατά τον εκτροχιασμό αμαξοστοιχίας του περιφερειακού σιδηροδρόμου στο Γκόπενσταϊν της Ελβετίας, στις νότιες Άλπεις, ο οποίος ενδέχεται να οφείλεται σε χιονοστιβάδα, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

«Τη στιγμή του περιστατικού, στο τραίνο επέβαιναν 29 άτομα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, πέντε άνθρωποι τραυματίσθηκαν. Ένας εξ αυτών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σιόν. Οι τέσσερις άλλοι δεν χρειάσθηκαν νοσηλεία και τους περιποιήθηκαν επιτόπου διασώστες. Έχει απομακρυνθεί το σύνολο των επιβατών», ανακοίνωσε η αστυνομία του καντονιού του Βαλέ.

Επιχείρηση διάσωσης και διακοπή δρομολογίων

Εκπρόσωπος της εταιρείας BLS δήλωσε στην εφημερίδα 20 Minuten ότι η χιονοστιβάδα ήταν η αιτία του εκτροχιασμού, σημειώνοντας πως “οι επιβάτες θα απομακρυνθούν σύντομα“. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις διάσωσης για την ασφαλή εκκένωση του συρμού.

Η τοπική αστυνομία ανέφερε ότι οι τραυματισμοί των επιβατών είναι “πιθανοί” και πως έχει ήδη ενεργοποιηθεί το σχέδιο αντιμετώπισης του περιστατικού. Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Μετά το συμβάν, οι Ελβετικοί Ομοσπονδιακοί Σιδηρόδρομοι (SBB) ανακοίνωσαν την προσωρινή αναστολή της κυκλοφορίας στη συγκεκριμένη γραμμή. Η διακοπή αναμένεται να διαρκέσει έως τις 4:00 το απόγευμα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση.