Σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε στην Ελβετία, όταν επιβατική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε έπειτα από πτώση χιονοστιβάδας στις γραμμές, προκαλώντας φόβους για τραυματισμούς μεταξύ των επιβατών.

Περίπου 80 άτομα επέβαιναν στην αμαξοστοιχία της εταιρείας BLS, η οποία εκτροχιάστηκε κοντά στο Goppenstein, στο καντόνι του Βαλαί. Οι αρχές εκφράζουν ανησυχία ότι αρκετοί επιβάτες μπορεί να έχουν τραυματιστεί.

Το τρένο είχε αναχωρήσει από το Spiez στις 6:12 το πρωί με προορισμό το Brig, όταν εκτροχιάστηκε περίπου στις 7:00, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Επιχείρηση διάσωσης και διακοπή δρομολογίων

Εκπρόσωπος της BLS δήλωσε στην εφημερίδα 20 Minuten ότι η χιονοστιβάδα ήταν η αιτία του εκτροχιασμού, σημειώνοντας πως “οι επιβάτες θα απομακρυνθούν σύντομα“. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις διάσωσης για την ασφαλή εκκένωση του συρμού.

Η τοπική αστυνομία ανέφερε ότι οι τραυματισμοί των επιβατών είναι “πιθανοί” και πως έχει ήδη ενεργοποιηθεί το σχέδιο αντιμετώπισης του περιστατικού. Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Μετά το συμβάν, οι Ελβετικοί Ομοσπονδιακοί Σιδηρόδρομοι (SBB) ανακοίνωσαν την προσωρινή αναστολή της κυκλοφορίας στη συγκεκριμένη γραμμή. Η διακοπή αναμένεται να διαρκέσει έως τις 4:00 το απόγευμα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση.