Χιονοστιβάδα στην Ιταλία προκάλεσε τρόμο σε οικογένεια που παραθέριζε στο Κουρμαγιέρ, καθώς είδε ανήμπορη τη μάζα του χιονιού να κατεβαίνει με ταχύτητα προς το μέρος της. Στο βίντεο που κατέγραψαν, ακούγονται φωνές «ηρεμήστε» και «απλώς αναπνεύστε», ενώ άνθρωποι προσπαθούν να παραμείνουν ψύχραιμοι.

Το δραματικό στιγμιότυπο τραβήχτηκε στο Βαλ Βενί την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, μόλις λίγες ημέρες μετά από παρόμοιο περιστατικό που είχε στοιχίσει τη ζωή σε δύο σκιέρ στην ίδια περιοχή. Στο βίντεο διάρκειας ενός λεπτού, σκιέρ δείχνουν την επερχόμενη χιονοστιβάδα, ενώ μια γυναίκα ακούγεται να φωνάζει «Θεέ μου!».

Η γυναίκα που κατέγραψε τη σκηνή είναι η Σιόμπαν Χάλφορντ από το Μπίλερικεϊ του Έσσεξ. Όπως περιέγραψε, στεκόταν μαζί με την οικογένειά της στην ουρά για το λιφτ όταν η χιονοστιβάδα άρχισε να πλησιάζει. «Ήμασταν περιτριγυρισμένοι από παιδιά σχολής σκι που ούρλιαζαν και έκλαιγαν», ανέφερε, περιγράφοντας τις στιγμές πανικού.

Μέσα σε δευτερόλεπτα, το χιόνι κάλυψε τους σκιέρ. «Είναι εντάξει, είναι μόνο η σκόνη», ακούγεται να λέει η Χάλφορντ, προσπαθώντας να καθησυχάσει τα παιδιά που έκλαιγαν. Όταν το σύννεφο καθάρισε, ένιωσε –όπως είπε– «τεράστια ανακούφιση» που όλοι ήταν καλά.

«Ήταν μαγευτικό, μέχρι που έγινε απειλή»

Μιλώντας στο BBC News, η Χάλφορντ θυμήθηκε: «Στην αρχή ήταν μαγευτικό, απίστευτο να το βλέπεις στην πραγματικότητα. Ξαφνικά όμως το σύννεφο πλησίαζε όλο και περισσότερο και συνειδητοποιήσαμε ότι θα μας χτυπήσει». Όπως είπε, μέσα σε δευτερόλεπτα η οικογένεια και οι άλλοι σκιέρ βρέθηκαν μέσα σε λευκή ομίχλη από χιόνι.

«Δεν νομίζω ότι ο κόσμος συνειδητοποίησε πως ήμασταν σε ουρά για το λιφτ. Δεν υπήρχε πουθενά να πάμε. Το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να σκύψουμε», εξήγησε. «Ήταν αρκετά ζοφερό. Το λιφτ είχε σταματήσει λόγω του χιονιού που πέρασε από πάνω μας».

Ένας δεύτερος Βρετανός κατέγραψε επίσης τη στιγμή που η χιονοστιβάδα κατέβαινε από το βουνό. Το βίντεο δείχνει ένα πυκνό σύννεφο χιονιού να πλησιάζει γρήγορα, ενώ σκιέρ φωνάζουν πανικόβλητοι και προσπαθούν να προστατευτούν. Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε στο περιστατικό.

Ανησυχία για τις αλλεπάλληλες χιονοστιβάδες στις Άλπεις

Οι Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς τρεις θανατηφόρες χιονοστιβάδες σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ημέρες στις Άλπεις. Την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κουλουάρ Βες, στο Κουρμαγιέρ της Ιταλίας, ενώ την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου δύο ακόμη σκιέρ έχασαν τη ζωή τους στη Λα Γκραβ της Γαλλίας.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 13 Φεβρουαρίου, χιονοστιβάδα στο Βαλ ντ’ Ιζέρ παρέσυρε έξι σκιέρ, προκαλώντας τον θάνατο τριών εξ αυτών – δύο Βρετανών και ενός Γάλλου. Οι Αρχές είχαν εκδώσει κόκκινο συναγερμό για χιονοστιβάδες, με τον κίνδυνο να παραμένει «υψηλός» ακόμα και μετά την άρση του συναγερμού.

Οι γαλλικές αρχές καλούν τους σκιέρ να αποφεύγουν εκτός πίστας διαδρομές όταν το επίπεδο κινδύνου ξεπερνά το τρίτο. Η καταιγίδα Νιλς έχει καλύψει τις Άλπεις με έως και ένα μέτρο φρέσκου χιονιού, δημιουργώντας ασταθές χιονοκάλυμμα και αναγκάζοντας πολλά θέρετρα να κλείσουν προσωρινά.

Η πλειονότητα των θανατηφόρων ατυχημάτων στα χειμερινά σπορ στην Ευρώπη συμβαίνει εκτός πίστας, με τις χιονοστιβάδες να ευθύνονται για περίπου τους μισούς θανάτους. Μόνο φέτος, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 25 νεκροί από χιονοστιβάδες στη Γαλλία.