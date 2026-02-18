Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην Καλιφόρνια, μετά την κατολίσθηση χιονιού που σημειώθηκε χθες Τρίτη και είχε ως αποτέλεσμα να αγνοούνται δέκα σκιέρ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η χιονοστιβάδα εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης στο Κασλ Πικ, κορυφή της οροσειράς Σιέρα Νεβάδα, στο βόρειο τμήμα της πολιτείας, η οποία πλήττεται από ισχυρή θύελλα τις τελευταίες ημέρες.

Όπως ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη στην κομητεία Νεβάδα, ομάδα 16 σκιέρ, ανάμεσά τους τέσσερις οδηγοί, παρασύρθηκε από τη χιονοστιβάδα. «Τουλάχιστον έξι σκιέρ επέζησαν (…) και βρίσκονται ακόμη επιτόπου, εν αναμονή διάσωσης, ενώ οι άλλοι δέκα αγνοούνται», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη, «οι επιχειρήσεις διάσωσης παραμένουν σε εξέλιξη με 46 μέλη των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας» να συμμετέχουν, ωστόσο «οι μετεωρολογικές συνθήκες συνεχίζουν να είναι εξαιρετικά επικίνδυνες».

Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για χιονοστιβάδες, προκειμένου να ενημερωθούν οι σκιέρ για τον αυξημένο κίνδυνο έως και απόψε.

Η Καλιφόρνια πλήττεται από την Κυριακή από έντονη θύελλα, η οποία έχει προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις στο Λος Άντζελες και έντονες χιονοπτώσεις στα ορεινά του βόρειου τμήματος της πολιτείας.