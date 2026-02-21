Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (21/2) σε ταβέρνα στη Ροδόπη, όταν μέρος του πατώματος κατέρρευσε αιφνιδίως, ρίχνοντας στο κενό πελάτες που κάθονταν σε τέσσερα διαφορετικά τραπέζια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του fonirodopis.gr, στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Συνολικά έξι άτομα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, ενώ τρεις ακόμη τραυματίες πήγαν μόνοι τους με ιδιωτικό όχημα.

Από τους τραυματίες, ένας 69χρονος με κάταγμα στα πλευρά και μία 61χρονη παραμένουν στο νοσοκομείο για νοσηλεία και παρακολούθηση. Οι υπόλοιποι έλαβαν τις απαραίτητες ιατρικές οδηγίες και αποχώρησαν.

