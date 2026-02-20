Περισσότερες από 5.000 γυναίκες και κορίτσια έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ουκρανία, ενώ άλλες 14.000 έχουν τραυματιστεί από τον Φεβρουάριο του 2022, οπότε ξεκίνησε η ρωσική εισβολή.

Τη δραματική αυτή αποτίμηση παρουσίασε στη Γενεύη η Σοφία Κάλτορπ, επικεφαλής του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τις Γυναίκες, στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης του Τύπου.

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, οι αριθμοί αυτοί έχουν επιβεβαιωθεί, ωστόσο ο πραγματικός απολογισμός θεωρείται πιθανό να είναι ακόμη μεγαλύτερος, καθώς πολλά περιστατικά δεν έχουν καταγραφεί επισήμως.

Αυτόν τον μήνα συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, μια σύγκρουση που έχει προκαλέσει ανυπολόγιστο ανθρώπινο και κοινωνικό κόστος.

Τα χρόνια του πολέμου έχουν αφήσει πίσω τους χιλιάδες νεκρούς και εκατομμύρια γυναίκες και οικογένειες εκτοπισμένες από τα σπίτια τους. Παράλληλα, εκατομμύρια πολίτες ζουν χωρίς βασικές υποδομές όπως θέρμανση, ηλεκτρικό ρεύμα και νερό, ενώ η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση και την εργασία παραμένει περιορισμένη.

Όπως επισημαίνουν τα Ηνωμένα Έθνη στην ιστοσελίδα τους, το 2025 καταγράφηκε ως ο πιο φονικός χρόνος για τους αμάχους στην Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.