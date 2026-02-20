Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε σε πιο νηφάλια και τεκμηριωμένη προσέγγιση απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), εκφράζοντας την ευχή να υπάρξει «λιγότερος θόρυβος» και «λιγότερος φόβος» γύρω από την αναδυόμενη αυτή τεχνολογία. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας επιτροπής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με στόχο να διασφαλιστεί ο «έλεγχος από τον άνθρωπο» στα συστήματα ΤΝ.

«Η επιστήμη πληροφορεί, αλλά οι άνθρωποι λαμβάνουν αποφάσεις. Σκοπός μας είναι να κάνουμε τον έλεγχο από τον άνθρωπο πραγματικότητα από τεχνική άποψη, όχι απλώς σύνθημα», τόνισε ο κ. Γκουτέρες κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη διεθνή σύνοδο για την ΤΝ, που ολοκληρώνεται σήμερα στο Νέο Δελχί.

Ο Γενικός Γραμματέας ανακοίνωσε τη συγκρότηση διεθνούς επιτροπής αποτελούμενης από 40 επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων. Στόχος της θα είναι «να ολοκληρωθεί η γνώση μας για την ΤΝ και να αποτιμηθούν οι αληθινές επιπτώσεις της στις οικονομίες και στις κοινωνίες ώστε όλες οι χώρες, όποιες κι αν είναι οι δυνατότητές τους ως προς την ΤΝ, να έχουν την ίδια σαφήνεια».

«Χρειαζόμαστε γεγονότα που μπορούμε να εμπιστευόμαστε»

«Αν θέλουμε η ΤΝ να υπηρετεί την ανθρωπότητα, η πολιτική μας δεν μπορεί να είναι βασισμένη σε υποθέσεις, στην υπερβολική προβολή ή στην παραπληροφόρηση. Χρειαζόμαστε γεγονότα που μπορούμε να εμπιστευόμαστε και να μοιραζόμαστε», υπογράμμισε ο κ. Γκουτέρες, επισημαίνοντας την ανάγκη για επιστημονικά τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «όταν κατανοούμε τι μπορούν να κάνουν και να μην κάνουν τα συστήματα, μπορούμε να πάμε από τα μέτρα που παίρνουμε χονδρικά σε μέτρα προστασίας πιο έξυπνα και πιο προσαρμοσμένα στους κινδύνους».

Η ταχύτητα της καινοτομίας και οι προκλήσεις

«Βουτάμε στο άγνωστο», ανέφερε ακόμη ο Γενικός Γραμματέας. «Η καινοτομία της ΤΝ κινείται με ταχύτητα φωτός και ξεπερνά τη συλλογική δυνατότητά μας να την κατανοήσουμε πλήρως, πόσο μάλλον να την κυβερνήσουμε».

«Το μήνυμα είναι απλό: λιγότερη υποσχεσιολογία, λιγότερος φόβος, περισσότερα γεγονότα και αποδείξεις», κατέληξε ο κ. Γκουτέρες, συνοψίζοντας το πνεύμα της παρέμβασής του.

Η σύνοδος στο Νέο Δελχί, η τέταρτη του είδους, συγκέντρωσε πολιτικούς και κορυφαίους εκπροσώπους της τεχνολογικής κοινότητας για να συζητήσουν τον παγκόσμιο αντίκτυπο της ΤΝ. Αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας με κοινή διακήρυξη.