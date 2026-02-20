Σε μια αποκαλυπτική εξομολόγηση προχώρησε ο Στράτος Τζώρτζογλου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναϊδα Νέγκα, το βράδυ της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου.

Ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε για τη ζωή του μετά τον χωρισμό του από την Σοφία Μαριόλα, αποκαλύπτοντας πως του δάνεισαν ένα σπίτι για να μείνει, καθώς αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες.

«Είμαι πάρα πολύ άνετος οικονομικά. Πραγματικά πολύ ευτυχισμένος, γιατί τώρα μετακομίζω, μου δανείζουν ένα σπίτι να μείνω, θα βάλω τα πράγματά μου σε μία αποθήκη καλή, γιατί δεν έχω να πληρώνω το νοίκι. Και είμαι πολύ ευτυχισμένος. Δεν έχω κανένα πρόβλημα… πάμπλουτος! Είμαι πάμπλουτος! Ξέρω ακούγεται παράδοξο, λέει «αυτουνού του έστριψε». Δεν έχω ούτε για βενζίνη, αλλά δεν με νοιάζει, είμαι καλά.

Διαβάστε ακόμα: Στράτος Τζώρτζογλου: Χωρίσαμε, αλλά… δεν χωρίσαμε με τη Σοφία – Εάν κόψεις τις φλέβες μου θα βγει η λέξη «Μαρία»

Κι άμα χρειαστεί να βγάλω λεφτά, πάω και στην Αμερική δίπλα στο γιο μου, εκεί πέρα άμα δεις, βγάζεις λεφτά. Γιατί έκανα μια παράσταση, τον Καζαντζάκη, την Ασκητική. Δεν είχαμε φράγκο. Και λέω ψέματα στη Μαρία ότι έχω πάρα πολλά λεφτά, Μαρία. Δωσ’ μου το γιο, να τον πάω να σπουδάσει. Μου λέει λεφτά έχεις; Γνωστούς; Λέω τα πάντα έχω, μην ανησυχείς. Η αφελέστατη Μαρία (Γεωργιάδου), γιατί τέτοιοι άνθρωποι σοφοί είναι και πολύ αφελείς. Το πίστεψε, γιατί της το είπα εγώ με νικητήριο χαμόγελο» ανέφερε ο ηθοποιός για τις οικονομικές δυσκολίες του.

«Πάντα είμαι ερωτευμένος με τη Σοφία. Την ερωτεύτηκα την πρώτη στιγμή και συνεχίζω να είμαι ερωτευμένος. Το ότι δεν μένουμε στον ίδιο χώρο και για πολύ πρακτικούς λόγους, της είπα «Σοφία πρέπει να σκεφτούμε πέρα από τον έρωτά μας, μια χαρά περνάμε θεϊκά, αλλά εσύ είσαι 35 τώρα, εγώ είμαι 60. Άντε γεια». Ήμουν 52 τότε, όταν τη γνώρισα. Έχει διαφορά. Γιατί αυτά τα 8 χρόνια θα είχα προλάβει τώρα ένα βασικό μεγάλωμα του παιδιού. Τώρα είμαι 60. Δηλαδή άντε και να μείνει έγκυος, θα είμαι 61, μετά από 8 χρόνια θα είμαι 70. Δεν ξέρω πότε θα φύγω ή πότε θέλει ο Χριστούλης να με πάρει, αλλά… ελπίζω δηλαδή να με πάρει ο Χριστός, να μη με πάρει κανένας άλλος. Είμαι μεγάλος.

Δεν έγινε καμία αλλαγή γιατί και τη βλέπω, και τρώμε, βγαίνουμε, μου λέει τα μυστικά της, λέω τα δικά μου, τα κάνουμε όλα, αλλά της είπα: το παιδί είναι δικιά σου απόφαση. Αν θα μείνεις χωρίς παιδί και θες να συνεχίσουμε να είμαστε έτσι, okay. Αν ερωτευτείς, okay… ερωτεύτηκες. Αν ερωτευτώ εγώ πάλι okay. Είτε είμαστε παντρεμένοι είτε όχι, αν ερωτευτώ εγώ μια άλλη ή εκείνη έναν άλλον. Δεν θέλω να ζήσω μία σχέση και να υπάρχουν διπλές σκέψεις και να… κάνει έρωτα με μένα και να σκέφτεται τον άλλον» τόνισε ο Στράτος Τζώρτζογλου.