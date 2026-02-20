Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε στο σπίτι του και συνεχίζει την ανάρρωσή του, ύστερα από το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε τις τελευταίες ημέρες.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής νοσηλεύτηκε για περίπου μία εβδομάδα σε νοσοκομείο, καθώς παρουσίασε έντονους πόνους στην κοιλιά. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, αφού οι εξετάσεις έδειξαν ότι είχε πέτρες στη χολή, οι οποίες έπρεπε να αφαιρεθούν άμεσα. Αρχικά οι γιατροί είχαν διαγνώσει γρίπη Α.

Λόγω της περιπέτειας αυτής, ο καλλιτέχνης δεν κατάφερε να εμφανιστεί στο νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδά, την προγραμματισμένη ημερομηνία (19/2). Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα, το βράδυ της Παρασκευής, έκανε την πρώτη του ανάρτηση στο Instagram, ευχαριστώντας τους θαυμαστές του για τις ευχές και την αγάπη που του έδειξαν, ενώ ενημέρωσε ότι επιστρέφει σύντομα στη σκηνή.

Η ανάρτηση του Γιώργου Μαζωνάκη μετά την περιπέτεια υγείας

«Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Hello. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τις ευχές σας, για περαστικά, για να είμαστε καλά από υγεία.

Την Πέμπτη δεν μπορούσα να εμφανιστώ, είμαστε σε ανάρρωση ακόμα. Σας στέλνω αυτό το βίντεο για να σας πω ότι αύριο Σάββατο εμφανίζομαι κανονικά στην Ακτή. Μου λείψατε και σας έλειψα φαντάζομαι.

Το Σάββατο επίσης… είναι η τελευταία Κυριακή των Αποκριών θυμάμαι καλά είναι και ετοιμάζουμε έτσι μια έκπληξη μέσα στον χώρο. Μαζευτείτε λοιπόν, να κάνουμε έτσι ένα ωραίο πάρτι, να κλείσουν τα φώτα όπως λέω, και να δούμε τι θα γίνει. Ραντεβού το Σάββατο, Ακτή Πειραιώς, κυρίες και κύριοι», είπε ο Γιώργος Μαζωνάκης σε story που ανέβασε.