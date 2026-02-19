Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένα φορτηγό που μετέφερε υγροποιημένο αέριο στην πρωτεύουσα της Χιλής, Σαντιάγο, συγκρούστηκε και εξερράγη, ανακοίνωσαν οι αρχές την Πέμπτη. Άλλοι 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ο Βίκτορ Βιέλμα, επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης των Carabineros, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι το φορτηγό έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με ένα προστατευτικό κιγκλίδωμα, για λόγους που εξακολουθούν να διερευνώνται.

Επτά μικρότερα οχήματα επηρεάστηκαν επίσης από το ατύχημα που συνέβη στο βόρειο τμήμα του Σαντιάγο νωρίς την Πέμπτη.

