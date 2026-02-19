Δώδεκα νεκροί, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, είναι ο τραγικός απολογισμός της έκρηξης που σημειώθηκε σε κατάστημα πώλησης πυροτεχνημάτων στην Κίνα, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση. Το δυστύχημα συνέβη εν μέσω των εορτασμών για το κινεζικό νέο έτος, σκιάζοντας την περίοδο χαράς και παραδοσιακών εκδηλώσεων.

Οι εκτοξεύσεις πυροτεχνημάτων και βαρελότων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εορτασμών στη χώρα. Οι Κινέζοι υποδέχθηκαν την Τρίτη το νέο έτος, «του αλόγου», ξεκινώντας εννέα συνεχόμενες ημέρες αργιών.

Η φονική έκρηξη σημειώθηκε την Τετάρτη το απόγευμα (τοπική ώρα) σε παντοπωλείο στο χωριό Τζίνπου, στην επαρχία Χουμπέι, περίπου 950 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πεκίνου. Οι αρχές ανέφεραν ότι δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

«Έπειτα από πλήρεις έρευνες και επιθεωρήσεις επιβεβαιώθηκε ότι το δυστύχημα προκάλεσε τον θάνατο επτά ενηλίκων και πέντε ανηλίκων», δήλωσαν οι τοπικές αρχές σε συνέντευξη Τύπου, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Το ίδιο δίκτυο μετέδωσε ότι «όλα τα θύματα αναγνωρίστηκαν επίσημα» και πως ανάμεσά τους περιλαμβάνονται ο καταστηματάρχης και έντεκα πελάτες. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της καταστροφής.

Ανησυχία για την ασφάλεια και τη ρύπανση

Τα τελευταία χρόνια, πολλές μεγάλες κινεζικές πόλεις έχουν απαγορεύσει τις εκτοξεύσεις πυροτεχνημάτων και τη χρήση βαρελότων για λόγους ασφαλείας και στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Παρ’ όλα αυτά, το έθιμο παραμένει βαθιά ριζωμένο, κυρίως στις επαρχιακές περιοχές.

Θανάσιμες εκρήξεις τέτοιου είδους καταγράφονται συχνά, ιδίως κατά τη διάρκεια των εορτών. Η τραγωδία στο Τζίνπου ήταν η δεύτερη μέσα σε λίγα 24ωρα, καθώς την Κυριακή στην επαρχία Τζιανγκσού είχαν σκοτωθεί οκτώ άνθρωποι και τραυματιστεί άλλοι δύο.