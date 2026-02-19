Οι εισαγγελικές αρχές στο Νέο Μεξικό ανακοίνωσαν ότι ερευνούν έναν σοβαρό ισχυρισμό, ο οποίος περιλαμβάνεται σε έγγραφα του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, σύμφωνα με τον οποίο ο σεξουαλικός εγκληματίας Τζέφρι Έπσταϊν είχε διατάξει την ταφή των πτωμάτων δύο αλλοδαπών κοριτσιών έξω από το ράντσο του.

Η εκπρόσωπος των εισαγγελικών αρχών του Νέου Μεξικού, Λόρεν Ροντρίγκες, δήλωσε ότι ζητήθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης ένα πλήρες, χωρίς περικοπές, αντίγραφο του email του 2019, όπου αναφέρεται ο συγκεκριμένος ισχυρισμός.

«Διερευνούμε ενεργά αυτόν τον ισχυρισμό και διεξάγουμε ευρύτερη έρευνα υπό το φως της τελευταίας ανακοίνωσης από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ», τόνισε η Ροντρίγκες.

Την Τρίτη, το κοινοβούλιο του Νέου Μεξικού ανακοίνωσε την έναρξη, για πρώτη φορά, ενδελεχούς έρευνας στο Ράντσο Ζόρο του Έπσταϊν, που βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα νότια της Σάντα Φε. Επιζήσασες έχουν καταγγείλει ότι υπέστησαν εκεί σεξουαλική κακοποίηση.

Πώς αποκαλύφθηκε ο ισχυρισμός

Το email του 2019 περιλαμβάνεται στα χιλιάδες έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση Έπσταϊν και δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Το μήνυμα είχε σταλεί λίγους μήνες μετά τον θάνατο του Έπσταϊν στον ραδιοφωνικό παραγωγό Έντι Άραγκον, ο οποίος είχε αναφερθεί στο Ράντσο Ζόρο στην εκπομπή του.

Ο αποστολέας, που ισχυρίστηκε ότι εργαζόταν στο ράντσο, ζήτησε ως αντάλλαγμα ένα bitcoin για να παραδώσει στον Άραγκον βίντεο τα οποία, όπως υποστήριζε, δείχνουν τον χρηματιστή να συνευρίσκεται σεξουαλικά με ανήλικες.

Ο Άραγκον ανέφερε σε συνέντευξή του ότι θεώρησε το email αξιόπιστο και για τον λόγο αυτό το προώθησε στο FBI. Πρόσθεσε ότι δεν είχε περαιτέρω επικοινωνία με τον αποστολέα.

Το email, το οποίο δημοσιοποιήθηκε με περικοπές, περιλαμβάνει τον ισχυρισμό ότι δύο αλλοδαπές κοπέλες είχαν ταφεί «κάπου στους λόφους έξω από το Ζόρο» κατόπιν εντολής του Έπσταϊν και ότι πέθαναν «από στραγγαλισμό στη διάρκεια σκληρού, φετιχιστικού σεξ».

Σύμφωνα με έκθεση του FBI από το 2021, ο Άραγκον επισκέφθηκε γραφείο της ομοσπονδιακής αστυνομίας για να παραδώσει το email στις αρχές.

Σε αυτό, ο αποστολέας υποστήριζε ότι μπορούσε, με αντάλλαγμα ένα bitcoin, να παραδώσει επτά βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης και να αποκαλύψει τον τόπο ταφής των δύο κοριτσιών στο Ράντσο Ζόρο.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ είχε επισημάνει πέρυσι ότι ορισμένα από τα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν σχετικά με την υπόθεση Έπσταϊν «περιέχουν αναληθείς ισχυρισμούς ή ισχυρισμούς με στόχο τον εντυπωσιασμό», καθώς και ανώνυμες καταγγελίες που δεν έχουν διασταυρωθεί ή έχουν αποδειχθεί αναληθείς.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν βρέθηκε νεκρός στο κελί του σε φυλακή της Νέας Υόρκης το 2019, όπου κρατούνταν αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για εξώθηση ανηλίκων στην πορνεία.