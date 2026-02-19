Ο Κερτ Κομπέιν βρέθηκε νεκρός σε ένα θερμοκήπιο που ήταν προσαρτημένο στο σπίτι του στο Σιάτλ και, μέσα σε λίγες ώρες, οι ερευνητές κήρυξαν τον θάνατό του αυτοκτονία. Τώρα, ένας συνταξιούχος αστυνόμος του Σιάτλ ισχυρίζεται ότι τα φυσικά στοιχεία από τον τόπο θανάτου του frontman των Nirvana «δεν βγάζουν νόημα», υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση χειρίστηκε λανθασμένα και σκηνοθετήθηκε ώστε να φαίνεται ότι αυτοκτόνησε.

Ο Νιλ Λόου, ο οποίος εργάστηκε για 50 χρόνια στο Αστυνομικό Τμήμα του Σιάτλ (SPD) και κλήθηκε από τον αρχηγό του να επανεξετάσει την υπόθεση Κόμπαιν το 2005, δήλωσε στη Daily Mail ότι πιστεύει ότι οι ερευνητές δεν αντιμετώπισαν σωστά τον θάνατο του ροκ σταρ ως πιθανή ανθρωποκτονία.

Ο πρώην αστυνομικός αμφισβητεί τα πορίσματα της Αστυνομίας του Σιάτλ (SPD) σχετικά με τον θάνατο του Κομπέιν, χαρακτηρίζοντας την αρχική έρευνα «προχειροφτιαγμένη». Όπως δήλωσε, δεν συμμετείχε στην αρχική διερεύνηση, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε στο τμήμα όπου υπηρετούσε.

Ο Λόου επικαλέστηκε, όπως είπε, ανωμαλίες στα ευρήματα αίματος, τη βία του τραύματος από το κυνηγετικό όπλο και φερόμενες ασυνέπειες στη σκηνή του συμβάντος. Κατά την άποψή του, τα στοιχεία αυτά δημιουργούν αμφιβολίες για το ενδεχόμενο αυτοκτονίας.

Ο Λόου που συνταξιοδοτήθηκε το 2018, αναφέρθηκε επίσης σε ασυνέπειες μεταξύ της ιατροδικαστικής έκθεσης και των αναφορών της SPD, κάνοντας λόγο για σημειώματα που λείπουν, παραλειπόμενες μαρτυρίες και αντικρουόμενες λεπτομέρειες σχετικά με τα γεγονότα πριν από τον θάνατο του καλλιτέχνη.

«Ένα από τα προβλήματα της σύνταξης εκθέσεων είναι ο παράγοντας του ανθρώπινου λάθους: παρερμηνείες, παρεξηγήσεις, μετατόπιση σκέψεων και ξεχασμένες λεπτομέρειες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λόου.

«Τους αποπροσανατόλισαν. Ίσως κι εγώ να είχα πέσει στην ίδια παγίδα, αλλά τώρα πιστεύω ότι πρόκειται για ανθρωποκτονία και θεωρώ πως η υπόθεση πρέπει να ξανανοίξει», πρόσθεσε.

Όταν ζητήθηκε από την SPD να διευκρινίσει ποιες διαδικασίες ακολουθήθηκαν για να διαπιστωθεί αν ο θάνατος του Κομπέιν ήταν αυτοκτονία πριν ολοκληρωθούν οι τοξικολογικές και ιατροδικαστικές εξετάσεις, η απάντηση προς τη Daily Mail ήταν: «Ο Kερτ Κομπέιν πέθανε από αυτοκτονία το 1994. Αυτή παραμένει η θέση του Τμήματος Αστυνομίας του Σιάτλ».

Ο Κομπέιν πέθανε στις 5 Απριλίου, σε ηλικία 27 ετών, από τραύμα στο κεφάλι από κυνηγετικό όπλο. Το σώμα του εντοπίστηκε τρεις ημέρες αργότερα από ηλεκτρολόγο που εγκαθιστούσε φωτισμό ασφαλείας στο σπίτι.

Την εποχή εκείνη, ο ιατροδικαστής της κομητείας King χαρακτήρισε τον θάνατό του αυτοκτονία με κυνηγετικό όπλο Remington Model 11 διαμετρήματος 20, καθώς το όπλο βρέθηκε στα χέρια του και ένα σημείωμα αυτοκτονίας μέσα σε γλάστρα κοντά του.

Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, το συμπέρασμα σχετικά με τον θάνατο του Kερτ Κομπέιν παραμένει αμετάβλητο, παρά τις επανεμφανιζόμενες εναλλακτικές θεωρίες. Πρόσφατα, ομάδα ανεξάρτητων ερευνητών δημοσίευσε μελέτη που υποστηρίζει ότι τα στοιχεία δείχνουν προς την κατεύθυνση της ανθρωποκτονίας.

Αν και τα σχόλια του Λόου ευθυγραμμίζονται με ορισμένες από αυτές τις θεωρίες, προκαλούν εντύπωση, καθώς προέρχονται από έναν ανώτερο αξιωματικό της αστυνομίας. Ο ίδιος είχε αρχικά αποδεχθεί την εκδοχή της αυτοκτονίας. Την εποχή του θανάτου του Κομπέιν, ο πρώην αστυνομικός υπηρετούσε ως διοικητής στο South Precinct, προτού προαχθεί περίπου δέκα χρόνια αργότερα.

«Έχω διαβάσει τον φάκελο της υπόθεσης και μπορώ να σας πω τι δείχνουν τα στοιχεία, γιατί αυτό έκανα στη ζωή μου· και δεν δείχνουν αυτοκτονία», δήλωσε ο Λόου ο οποίος έχει συγγράψει το βιβλίο Crazy Love, όπου παρουσιάζει τη δική του οπτική για την υπόθεση.

Ο συνταξιούχος αστυνομικός είχε πλήρη πρόσβαση στον φάκελο και στα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέχθηκαν από τον τόπο του θανάτου του τραγουδιστή, κατά τη διάρκεια εσωτερικού ελέγχου το 2005.

Κατά τη διαδικασία ενός τέτοιου ελέγχου, ένας αστυνομικός ή εσωτερικός ερευνητής πραγματοποιεί λεπτομερή και αντικειμενική επανεξέταση μιας υπόθεσης, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες, η διαχείριση των αποδεικτικών στοιχείων και οι καταγραφές συμμορφώνονται με τα νομικά και υπηρεσιακά πρότυπα.

Αναφορικά με τα δικαστικά ευρήματα του τόπου, ο Λόου επισήμανε φωτογραφίες που φαίνεται να δείχνουν τα χέρια του Κομπέιν ασυνήθιστα καθαρά — στοιχείο που, όπως είπε, δεν συνάδει με αυτοπυροβολισμό με καραμπίνα.

«Τα σκάγια μπήκαν στο κρανίο του και προκάλεσαν μεγάλη ζημιά», ανέφερε ο Λόου. «Όλα τα σφαιρίδια καταμετρήθηκαν, αλλά η πρόσκρουση θα ήταν τόσο ισχυρή που θα προκαλούσε εκτεταμένο ψεκασμό αίματος, όχι μικρό, αλλά μεγάλο».

Πρόσθετες φωτογραφίες του θώρακα και των χεριών, σημείωσε, θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αποσαφήνιση των αιματολογικών προτύπων και να δείξουν αν η σκηνή μεταβλήθηκε μετά τον θάνατο.

Ανεξάρτητοι ερευνητές επισημαίνουν επίσης ότι ασυνέπειες στην αστυνομική τεκμηρίωση έχουν προκαλέσει περαιτέρω ερωτήματα για την υπόθεση.

Πηγή: Daily Mail