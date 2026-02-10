Τα σημαντικότερα αντικείμενα από τη διάσημη συλλογή του Τζιμ Ίρσεϊ, με αναμνηστικά από τον κινηματογράφο, τη μουσική και τον αθλητισμό, καθώς και έργα τέχνης, παρουσιάζονται στην έδρα του οίκου Christie’s στο Λος Άντζελες, ενόψει της δημοπρασίας που θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο.

Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης των Indianapolis Colts, ο οποίος πέθανε τον περασμένο Μάιο σε ηλικία 65 ετών, είχε κληρονομήσει από τον πατέρα του και εμπλουτίσει ο ίδιος μια εντυπωσιακή συλλογή εκατοντάδων αντικειμένων που αντιπροσωπεύουν ιστορικές στιγμές και εμβληματικές προσωπικότητες της αμερικανικής ποπ κουλτούρας.

«Ο Τζιμ Ίρσεϊ είχε πάθος για όλα όσα καθορίζουν την αμερικανική εμπειρία» δήλωσε ο ειδικός σε μουσικά όργανα Κέρι Κιν, σύμβουλος της δημοπρασίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συλλογής.

Ανάμεσα στα πιο εντυπωσιακά αντικείμενα βρίσκεται το ντραμς σετ Ludwig του Ρίνγκο Σταρ, με το λογότυπο από το ιστορικό ντεμπούτο των Beatles στο The Ed Sullivan Show το 1964. Σύμφωνα με τον Κέρι Κιν, εκτιμάται ότι θα πωληθεί έως ένα εκατομμύριο δολάρια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η Fender Mustang του 1966, με την οποία έπαιξε ο Κερτ Κομπέιν στο βίντεο κλιπ του 1991 για το τραγούδι των Nirvana «Smells Like Teen Spirit». Ο Ίρσεϊ την είχε αποκτήσει με 4,6 εκατομμύρια δολάρια από τον οίκο Julien’s, ενώ τώρα πωλείται από τον Christie’s με εκτίμηση έως 2,5 εκατομμύρια δολάρια.

Η συλλογή κιθάρων και τα κινηματογραφικά κειμήλια

Το 2022, το περιοδικό Guitar.com είχε χαρακτηρίσει τη συλλογή κιθάρων του Τζιμ Ίρσεϊ ως «τη σπουδαιότερη στον κόσμο». Ως κιθαρίστας, ο ίδιος είχε αποκτήσει όργανα καλλιτεχνών όπως οι Prince, Ντέιβιντ Γκίλμορ, Τζον Λένον, Τζορτζ Χάρισον, Έρικ Κλάπτον, Τζόνι Κας και Τζάνις Τζόπλιν.

Ξεχωρίζει η κιθάρα του Τζέρι Γκαρσία, γνωστή ως «Tiger», που είχε κατασκευαστεί ειδικά για εκείνον από τον οργανοποιό Doug Irwin. Η αξία της εκτιμάται σε ένα εκατομμύριο δολάρια. Ο Γκαρσία είχε παίξει με αυτήν στην τελευταία του εμφάνιση με τους Grateful Dead στο Soldier Field του Σικάγο, στις 9 Ιουλίου 1995, έναν μήνα πριν από τον θάνατό του.

Ανάμεσα στα κινηματογραφικά κειμήλια ξεχωρίζει το χειρόγραφο σημειωματάριο σεναρίου του Σιλβέστερ Σταλόνε από το Rocky, το οποίο ο Ίρσεϊ είχε αγοράσει πριν από πέντε χρόνια από τον οίκο Julien’s έναντι 16.000 δολαρίων. Τώρα αναμένεται να πωληθεί περίπου στα 200.000 δολάρια.

Τέλος, στη δημοπρασία περιλαμβάνεται και η ανθρωπόμορφη μπάλα βόλεϊ Γουίλσον, που συνόδευε τον Τομ Χανκς στην ταινία «Ναυαγός» (Cast Away) του Ρον Χάουαρντ, με εκτιμώμενη τιμή μεταξύ 60.000 και 80.000 δολαρίων.