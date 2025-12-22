Ο Νίκι Λάουντα δεν αγόρασε ποτεέ αυτή την M1 στις φωτογραφίες. Η BMW του την έκανε δώρο επειδή κέρδισε το πρώτο πρωτάθλημα M1 Procar το 1979, σε μια σειρά αγώνων που κατατρόπωσε τους οδηγούς της F1 σε πανομοιότυπες μάχες.

Ο Λάουντα αποσύρθηκε στους τρεις από τους οκτώ αγώνες, αλλά παρόλα αυτά κατέκτησε τον τίτλο με απόλυτη συνέπεια και ταχύτητα. Και το έπαθλο ήταν αυτό ακριβώς το αυτοκίνητο.

Μόνο 399 αυτοκίνητα δρόμου υπήρξαν ποτέ σαν και αυτό.

Αυτό που κάνει το μοντέλο άξιο προσοχής είναι απλό: εξακολουθεί να κουβαλάει την ιστορία του Lauda, ​​ενώ τα χιλιόμετρα είναι σοκαριστικά χαμηλά, λίγο πάνω από 12.600 μίλια, και είναι εξοπλισμένο με σπάνια αεροδυναμική τύπου Procar.

Το μπλε δερμάτινο εσωτερικό διαθέτει ηλεκτρικά παράθυρα, κλιματισμό, στερεοφωνικό Becker Europa, με το οδόμετρο του να δείχνει μόλις 20.294 χιλιόμετρα. Το αυτοκίνητο θα βγει σε δημοπρασία στις 17 Ιανουαρίου και εκτιμάται ότι θα πουληθεί μεταξύ 625.000 και 675.000 δολαρίων.