Ένα περιστατικό κατά τη διάρκεια εορτασμού της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς στην Ταϊβάν προκάλεσε αμηχανία, όταν ένας ηλικιωμένος επικεφαλής ναού έκανε εμετό πάνω στον πρόεδρο της χώρας, μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα των παρευρισκομένων.

Σοκαριστικά πλάνα καταγράφουν τη στιγμή που ο πρόεδρος της Ταϊβάν Λάι Τσινγκ-τε δέχεται κατά λάθος το απρόοπτο περιστατικό, καθώς ο Λιν Πέι-χουο, επικεφαλής του ναού Sacrificial Rites Martial, αισθάνεται ξαφνικά αδιαθεσία κατά τη διάρκεια δημόσιας εμφάνισης.

Οι δύο άνδρες στέκονταν δίπλα-δίπλα ανάμεσα σε τοπικούς αξιωματούχους, όταν ο Λιν άρχισε να δείχνει εμφανή σημάδια δυσφορίας.

Φορώντας κόκκινη ζακέτα, ο πρόεδρος Λάι φαίνεται αρχικά να μην αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει, ενώ ο πρόεδρος του ναού αναπνέει δύσκολα, σφίγγει τις γροθιές του και στρέφει αργά το κεφάλι του, προσπαθώντας να συγκρατηθεί.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Λιν σηκώνει το χέρι του στο στόμα, αλλά δεν καταφέρνει να συγκρατήσει τον εμετό του. Παρά την προσπάθειά του να καλυφθεί, μέρος του εκτοξευόμενου υγρού πέφτει στον ώμο του προέδρου.

Η αντίδραση του προέδρου και η κατάσταση του αξιωματούχου

Ο ηλικιωμένος αξιωματούχος απομακρύνθηκε παραπατώντας και στηρίχθηκε σε ένα τραπέζι, ενώ συνεργάτες έσπευσαν να τον βοηθήσουν. Ο πρόεδρος Λάι, ο οποίος έχει σπουδάσει ιατρική πριν ασχοληθεί με την πολιτική, έκανε ένα βήμα μπροστά και στη συνέχεια επέστρεψε για να προσφέρει βοήθεια στον ταλαιπωρημένο πρόεδρο του ναού.

Σύμφωνα με αναφορές, ο Λάι συνέβαλε στον συντονισμό των πρώτων βοηθειών, καθώς η εκδήλωση διακόπηκε προσωρινά.

Απευθυνόμενος αργότερα στο πλήθος, ο πρόεδρος εξήγησε ότι αρκετά μέλη της οικογένειας του Λιν είχαν πρόσφατα νοσήσει από νοροϊό και εκτίμησε ότι πιθανώς και ο ίδιος είχε μολυνθεί.

Ο Λάι επιβεβαίωσε στη συνέχεια ότι η κατάσταση του Λιν είχε σταθεροποιηθεί.

Ο ίδιος ο Λιν ζήτησε συγγνώμη για τη διακοπή της τελετής, αναφέροντας ότι είχε επίσης αρρωστήσει και πως το περιστατικό ήταν «αναπόφευκτο εκείνη τη στιγμή», εκφράζοντας τη λύπη του προς όσους παρευρίσκονταν.