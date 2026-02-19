Γαλακτομπούρεκο ετοίμασε σήμερα ο Χρήστος Βέργαδος στην κουζίνα της εκπομπής «Buongiorno», παρουσιάζοντας βήμα προς βήμα τη συνταγή για το αγαπημένο παραδοσιακό γλυκό.
Ο γνωστός pastry chef μοιράστηκε τα μυστικά του για ένα αφράτο και αρωματικό αποτέλεσμα, δίνοντας έμφαση στη σωστή προετοιμασία της κρέμας και στο ψήσιμο του φύλλου ώστε να γίνει τραγανό.
Ακολουθήστε τις οδηγίες του Χρήστου Βέργαδου και απολαύστε ένα γλυκό που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη δημιουργικότητα της ελληνικής ζαχαροπλαστικής.
- Καιρός: Πρόσκαιρη επιδείνωση την Παρασκευή, σταδιακή βελτίωση έως την Καθαρά Δευτέρα – Πώς θα εξελιχθεί το τριήμερο
- Κολωνάκι: Φυλάκιση 20 μηνών και τρίμηνη αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας για την τραγουδίστρια που σμπαράλιασε αυτοκίνητα
- Κυρ. Μητσοτάκης από Ινδία: Η Τεχνητή Νοημοσύνη να υπηρετεί τους ανθρώπους μέσα από αξιόπιστες συνεργασίες