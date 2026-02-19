Γαλακτομπούρεκο ετοίμασε σήμερα ο Χρήστος Βέργαδος στην κουζίνα της εκπομπής «Buongiorno», παρουσιάζοντας βήμα προς βήμα τη συνταγή για το αγαπημένο παραδοσιακό γλυκό.

Ο γνωστός pastry chef μοιράστηκε τα μυστικά του για ένα αφράτο και αρωματικό αποτέλεσμα, δίνοντας έμφαση στη σωστή προετοιμασία της κρέμας και στο ψήσιμο του φύλλου ώστε να γίνει τραγανό.

Ακολουθήστε τις οδηγίες του Χρήστου Βέργαδου και απολαύστε ένα γλυκό που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη δημιουργικότητα της ελληνικής ζαχαροπλαστικής.