Η Μαρία Μενούνος, παρόλες τις αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις, όποτε έχεις χρόνο, ξεκλέβει λίγες μέρες και έρχεται στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν έκανε και τώρα. Με αφορμή τα γενέθλια του άνδρα της Μαριέττας Χρουσαλά, Λέοντα Πατίτσα, έκανε ταξίδι αστραπή στην χώρα μας για να δει φίλους αλλά και την οικογένεια της.

Μια διαφορετική προσέγγιση για τις προσωπικές της σχέσεις και τον χρόνο που αφιερώνει στους δικούς της ανθρώπους μοιράστηκε η Μαρία Μενούνος, με αφορμή την πρόσφατη σύντομη επίσκεψή της στην Ελλάδα.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια ταξίδεψε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να δώσει το «παρών» στο πάρτι για τα 50ά γενέθλια του κουμπάρου της, Λέοντα Πατίτσα, σε μια βραδιά που συγκέντρωσε ηχηρά ονόματα, μεταξύ των οποίων και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η Μενούνος, μέσα από την ανάρτησή της, δεν στάθηκε μόνο στο κοσμικό γεγονός, αλλά εξήγησε τους λόγους που την οδήγησαν να κάνει αυτό το ταξίδι-αστραπή. Όπως αποκάλυψε, η δουλειά την είχε αναγκάσει για χρόνια να λείπει από κορυφαίες στιγμές της οικογένειάς της, κάτι που αποφάσισε να αλλάξει οριστικά.

«Όλα αυτά τα χρόνια, έχασα πολλές σημαντικές στιγμές από τη ζωή των φίλων και της οικογένειάς μου εξαιτίας της δουλειάς. Τότε που κάναμε εκείνο το τεράστιο πάρτι για τα 80ά γενέθλια του μπαμπά μου και άνθρωποι από όλο τον κόσμο ταξίδεψαν για να τον τιμήσουν, συνειδητοποίησα ότι ήθελα να κάνω το ίδιο και για τους άλλους, οπότε τώρα προσπαθώ να είμαι εκεί! ❤️».

«Σημαίνει τόσα πολλά όταν είσαι δίπλα τους»

Η παρουσιάστρια τόνισε πως η φυσική παρουσία στα ορόσημα των φίλων είναι για εκείνη πλέον προτεραιότητα, καθώς αντιλαμβάνεται την αξία της στήριξης τόσο στις δύσκολες όσο και στις χαρούμενες περιόδους.

«Σημαίνει τόσα πολλά για τους ανθρώπους όταν είσαι δίπλα τους. Να είσαι εκεί όταν χρειάζονται στήριξη στις δύσκολες στιγμές, αλλά και στις χαρές και στους μεγάλους σταθμούς της ζωής τους». Η παραμονή της στην Αθήνα ήταν σύντομη αλλά γεμάτη, καθώς πέρα από το εορταστικό κλίμα με τον Λέοντα Πατίτσα και τη Μαριέττα Χρουσαλά, είχε την ευκαιρία να δει αγαπημένα πρόσωπα.

«Έκανα ένα πολύ σύντομο ταξίδι για το Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα. Περάσαμε φανταστικά! Είχα επίσης την ευκαιρία να περάσω πολύτιμο χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους μου. Πρόλαβα να κάνω τόσα πολλά σε τόσο λίγο χρόνο!», έγραψε κλείνοντας την εξομολόγησή της.