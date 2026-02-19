Ο Γκόρντον Ράμσεϊ μίλησε ανοιχτά για το προσωπικό βάρος που κουβαλά λόγω του εθισμού του μικρότερου αδελφού του, Ρόνι, στην ηρωίνη, αποκαλύπτοντας ότι αισθάνεται έντονες ενοχές.

Στη νέα σειρά-ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο «Being Gordon Ramsay», ο 59χρονος σεφ εξομολογήθηκε πως ο αδερφός του είναι εθισμένος εδώ και περίπου σαράντα χρόνια. Όπως είπε, συχνά σκέφτεται ότι θα μπορούσε να βρίσκεται ο ίδιος στη θέση του, γεγονός που τον γεμίζει με ενοχές.

Σύμφωνα με το περιοδικό OK! Magazine, ο Γκόρντον Ράμσεϊ ανέφερε: «Έχω έναν αδελφό που είναι εθισμένος στην ηρωίνη. Κοιμόμασταν στην ίδια κουκέτα. Είναι 15 μήνες μικρότερός μου και είναι εθισμένος εδώ και τέσσερις δεκαετίες. Έχω περάσει από την κόλαση μαζί του, και έτσι έχω ένα σύμπλεγμα ενοχής. Θα μπορούσα να ήμουν εγώ, θα μπορούσαν να είχαν αντιστραφεί οι ρόλοι».

Ο Ρόνι είναι το τρίτο παιδί της οικογένειας Ράμσεϊ και, μαζί με τον διάσημο σεφ, έχουν δύο ακόμη αδερφές. Το 2007, σύμφωνα με το περιοδικό Cosmopolitan, ο Ρόνι είχε συλληφθεί στο Μπαλί, όταν κατά τη διάρκεια έρευνας βρέθηκαν στην κατοχή του 100 μιλιγκράμ ηρωίνης. Καταδικάστηκε σε δέκα μήνες φυλάκισης και του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 381 δολαρίων.