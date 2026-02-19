Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις αναμένεται να πλήξει μεγάλο μέρος της χώρας από αύριο, επηρεάζοντας και την Αττική. Τα φαινόμενα θα διαρκέσουν από το πρωί της Παρασκευής έως και το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν έως τα 8 μποφόρ.

Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο καιρού για το διήμερο, προειδοποιώντας για έντονη επιδείνωση του καιρού σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Αττική δεν θα μείνει αλώβητη από τη δίνη της κακοκαιρίας.

Το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ

Όπως αναφέρει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, από τις πρώτες ώρες της Παρασκευής (20-02-2026) έως και το απόγευμα του Σαββάτου (21-02-2026) προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις.

Η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από τη βορειοδυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθεί στη δυτική χώρα, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο.

Παράλληλα, ισχυροί άνεμοι νοτίων διευθύνσεων, έντασης 7 και τοπικά 8 μποφόρ, θα πνέουν την Παρασκευή στο Ιόνιο και σταδιακά στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, επιτείνοντας τα φαινόμενα.

Περιοχές που θα επηρεαστούν

Την Παρασκευή έντονα φαινόμενα προβλέπονται:

α. Στο βόρειο Ιόνιο (Κέρκυρα, Διαπόντια νησιά, Παξοί) και την Ήπειρο από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.

β. Στις υπόλοιπες περιοχές του Ιονίου και τη δυτική Στερεά από το πρωί έως το απόγευμα.

γ. Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

δ. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από το απόγευμα.

ε. Στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά –συμπεριλαμβανομένης της Αττικής– και την Εύβοια, από νωρίς το βράδυ έως αργά τη νύχτα.

στ. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από νωρίς το βράδυ.

Το Σάββατο τα φαινόμενα θα συνεχιστούν:

α. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου έως το απόγευμα.

β. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως το μεσημέρι.

γ. Στα Δωδεκάνησα από τις πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.

Η ΕΜΥ καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα και να προκαλέσουν προβλήματα στις μετακινήσεις και στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Το σενάριο της «Γραμμής Λαίλαπας»

Ο Γιάννης Καλλιάνος επισημαίνει πως δεν αποκλείεται να εμφανιστεί ο σχηματισμός της «Γραμμής Λαίλαπας» (Squall Line), ένα φαινόμενο που ενδέχεται να σαρώσει τη Θράκη και την ανατολική Μακεδονία.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του MEGA, τα ισχυρά φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν και την Αττική από το βράδυ της Παρασκευής έως τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Αιτία της νέας κακοκαιρίας αποτελεί η μετακίνηση ενός βαρομετρικού χαμηλού από την κεντρική Μεσόγειο προς την Ελλάδα, το οποίο θα μεταφέρει υγρασία και αστάθεια.

Το σύστημα αυτό, σύμφωνα με τα στοιχεία, θα κινηθεί ανατολικά προς την Τουρκία την Κυριακή, προκαλώντας εκτεταμένες νεφώσεις κατακόρυφης ανάπτυξης, ικανές να δώσουν βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας.

Απειλεί η «Γραμμή Λαίλαπας»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πιθανότητα σχηματισμού Squall Line – μιας εκτεταμένης ζώνης καταιγίδων που μπορεί να εκδηλωθεί από τη Θράκη έως την Πελοπόννησο. Αν επαληθευτούν οι προγνώσεις, η γραμμή αυτή θα κινηθεί από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά, προκαλώντας ισχυρούς ανέμους έως 9 μποφόρ, έντονες βροχοπτώσεις και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Το φαινόμενο μπορεί να έχει είτε συμπαγή μορφή (Continuous Squall Line) είτε σπασμένη (Broken Squall Line), με διάρκεια ζωής από λίγες ώρες έως και μισή ημέρα.