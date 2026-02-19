Ένας 29χρονος θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της Εισαγγελέως Ρόδου, μετά τη σύλληψή του στις 18 Φεβρουαρίου 2026 από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, με την κατηγορία της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο συλληφθείς φέρεται να κατείχε και να διαμοίραζε ποσότητες κοκαΐνης σε τρίτα πρόσωπα, χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητό του για τη μεταφορά τους.

Κατά την έρευνα, στην κατοχή του εντοπίστηκαν 103 γραμμάρια κοκαΐνης, 210 ευρώ, δύο ζυγαριές ακριβείας και μια κάμερα ασφαλείας, τα οποία κατασχέθηκαν ως πειστήρια.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει ακόμη δύο άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στην ίδια υπόθεση.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στο πλαίσιο των ειδικών επιχειρησιακών δράσεων των αστυνομικών υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.