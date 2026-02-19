Την οικονομική ευρωστία και την εξωστρέφεια του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) αποτυπώνει η εξέλιξη των μεγεθών του, καθώς τα ετήσια έσοδά του κυμαίνονται πλέον μεταξύ 60 και 70 εκατ. ευρώ, με το 80% αυτών να προέρχεται από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα και το 13% από συμβόλαια με τη βιομηχανία, ενώ παράλληλα καταγράφεται ετήσια αύξηση της τάξης του 15% στις επιστημονικές δημοσιεύσεις και το προσωπικό του ξεπερνά τα 1700 άτομα. Τα παραπάνω στοιχεία παρουσίασε ο πρόεδρος του ΕΚΕΤΑ, Ευάγγελος Μπεκιάρης, κατά τη διάρκεια της χτεσινής συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ). Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΕΚΕΤΑ αναφέρθηκε στη γεωγραφική επέκταση του οργανισμού εκτός Θεσσαλονίκης, αλλά και στην επιτυχημένη δραστηριότητα στον τομέα των εταιρειών τεχνοβλαστών (spin-offs), που ανέρχονται πλέον σε 23, ενισχύοντας ουσιαστικά την τοπική οικονομία.

Υπενθυμίζεται πως, σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο δρ Μπεκιάρης είχε επισημάνει πως η χωρική επέκταση αποτελεί στοίχημα για το ΕΚΕΤΑ, καθώς είναι «ένα κέντρο με έδρα τη Θεσσαλονίκη, αλλά όχι της Θεσσαλονίκης, είναι ένα κέντρο πανελλαδικό, που διαρκώς επεκτείνεται». Στο πλαίσιο αυτό δημιουργείται εργοστάσιο πράσινου υδρογόνου στην Πτολεμαΐδα, ενώ υπάρχουν ή προγραμματίζονται χωρικές επεκτάσεις σε Βόλο, Λάρισα, Πειραιά, Μαρούσι, Ηλιούπολη, Πειραιά, Ρόδο, Χάλκη, Ιωάννινα, Νάουσα, αλλά και στο Λάκκωμα Χαλκιδικής, «όπου χτίζεται πολύ μεγάλο κτήριο 3500 τμ για την έρευνα στη βιομηχανία του μέλλοντος. «Πολύ σύντομα θα είμαστε και αλλού και όλα αυτά δεν βγαίνουν τυχαία σαν μανιτάρια. Εξυπηρετούμε την ευφυή εξειδίκευση παντού» είχε τονίσει ο δρ Μπεκιάρης.

Στο μεταξύ, ανάμεσα στις 10 ταχύτερα αναπτυσσόμενες περιφέρειες της Ευρώπης ως πρς το δείκτη καινοτομίας Regional Innovation Scoreboard συγκαταλέγεται η Κεντρική Μακεδονία, όπως επισήμανε ο τεχνικός σύμβουλος της Περιφέρειας, Σταύρος Μαντζανάκης. Εστίασε ιδιαίτερα στη λειτουργία του Μηχανισμού Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας (One Stop Liaison Office) και στην έννοια της «Ανοιχτής Καινοτομίας». Όπως εξήγησε, στόχος είναι η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της αρχικής ιδέας και της αγοράς, φέρνοντας σε επαφή επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες προκλήσεις με ερευνητές και startups που μπορούν να προσφέρουν λύσεις. Ως πρακτικό παράδειγμα αυτής της διαδικασίας ανέδειξε τον θεσμό των βραβείων “Innovation for Society Awards”, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η επίλυση πραγματικών προβλημάτων της βιομηχανίας και των φορέων από την ερευνητική κοινότητα.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης που ακολούθησε, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΕΒΕΘ έθεσαν ερωτήσεις στους ομιλητές, εστιάζοντας σε τρόπους περαιτέρω συνεργασίας και πρακτικής αξιοποίησης των διαθέσιμων εργαλείων από τον επιχειρηματικό κόσμο της Θεσσαλονίκης.