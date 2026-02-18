Ο Ολυμπιακός κοντράρεται αυτή την ώρα με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με τους Πειραιώτες να θέλουν να πάρουν το θετικό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς στη Γερμανία.

Λίγα δευτερόλεπτα πριν από την έναρξη, οι οπαδοί των «ερυθρόλευκων» υποδέχθηκαν τους παίκτες των δύο ομάδων με ένα εντυπωσιακό κορεό, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και δύναμης. Η πρωτοβουλία αυτή στόχευε να ενισχύσει ψυχολογικά την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που εκτός από όμορφη είναι και τρομερά υποστηρικτική για τους Πειραιώτες.

Το κορεό των φιλάθλων αποτελεί ακόμη μια απόδειξη της σημασίας του γηπέδου ως έδρα-φρούριο και του ρόλου που παίζει η εξέδρα στην κινητοποίηση της ομάδας, ιδιαίτερα σε κρίσιμους ευρωπαϊκούς αγώνες.