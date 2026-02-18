Η αποψινή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» δεν πέρασε απαρατήρητη από τα κορυφαία ευρωπαϊκά κλαμπ. Στις εξέδρες βρίσκονται εκπρόσωποι ομάδων όπως η Παρί Σεν Ζερμέν και η Ρόμα, οι οποίοι παρακολουθούν στενά το ρόστερ των Πειραιωτών.

Δεν είναι μόνο οι «μεγάλοι» της Ευρώπης που δείχνουν ενδιαφέρον· εκπρόσωποι συλλόγων όπως η Μπολόνια, η Πάφος και η Νότιγχαμ Φόρεστ παρακολουθούν παίκτες πρώτης γραμμής των ερυθρολεύκων.

Η ομάδα του Πειραιά θέλει να επαναλάβει την επιτυχία της 20ης Ιανουαρίου, όταν επικράτησε 2-0 των Γερμανών στη φάση των ομίλων του UEFA Champions League, ανοίγοντας τον δρόμο για την πρόκριση στους «16». Το υψηλό επίπεδο των αντιπάλων και η ποιότητα του ρόστερ τους καθιστούν το κίνητρο των Πειραιωτών ακόμη μεγαλύτερο, εξηγώντας και την έντονη παρουσία «κατασκόπων» από όλη την Ευρώπη.