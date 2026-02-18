Σε αγώνα δρόμου επιδόθηκαν οι άνθρωποι της Μπόντο/Γκλιμτ, προκειμένου το Aspmyra Stadion να είναι έτοιμο για τη μεγάλη αναμέτρηση με την Ίντερ.

Όπως έγινε γνωστό, απομακρύνθηκαν περίπου 80 τόνοι χιονιού από το γήπεδο, με το ύψος του σε ορισμένα σημεία να φτάνει ακόμα και τα πέντε μέτρα. Παρά τις ακραίες καιρικές συνθήκες, οι εργασίες ολοκληρώθηκαν επιτυχώς, με τον αγωνιστικό χώρο να παρουσιάζεται σε εξαιρετική κατάσταση λίγες ώρες πριν τη σέντρα.

Η νορβηγική ομάδα ετοιμάζεται για μια ιστορική βραδιά, καθώς συμμετέχει για πρώτη φορά σε νοκ άουτ φάση του UEFA Champions League. Οι προβλέψεις για τη θερμοκρασία κάνουν λόγο για περίπου -6°C το βράδυ του αγώνα, δημιουργώντας ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες για τους φιλοξενούμενους.

Αξίζει να σημειωθεί πως στον συνθετικό χλοοτάπητα του Aspmyra Stadion έχουν ήδη δοκιμαστεί ισχυρές ευρωπαϊκές ομάδες: η Μάντσεστερ Σίτι γνώρισε την ήττα, η Τότεναμ απέσπασε ισοπαλία, ενώ νίκες εκεί έχουν πανηγυρίσει η Μονακό και η Γιουβέντους.