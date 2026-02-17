Η Μονακό προηγήθηκε νωρίς στο Πριγκιπάτο, αλλά η ομάδα του Λουίς Ενρίκε κατάφερε να ανατρέψει το σκορ και να επικρατήσει 3-2, παίρνοντας προβάδισμα πρόκρισης για τους «16» του Champions League ενόψει της ρεβάνς στο Παρκ Ντε Πρενς την επόμενη Τετάρτη.

Οι Μονεγάσκοι αιφνιδίασαν την Παρί Σεν Ζερμέν, ανοίγοντας το σκορ μέσα στο πρώτο λεπτό με κεφαλιά του Μπαλογκάν μετά από σέντρα του Γκολόβιν, και διεύρυναν το προβάδισμά τους στο 18′ σε 2-0 με πλασέ του ίδιου παίκτη. Η Παρί είχε ευκαιρία για άμεση απάντηση με πέναλτι του Γεωργιανού Κβαρατσχέλια στο 22′, αλλά ο Κεν απέκρουσε.

Στο 27′ ο Ουσμάν Ντεμπελέ αποχώρησε τραυματίας, δίνοντας την ευκαιρία στον Ντουέ να μπει στο παιχνίδι. Δύο λεπτά αργότερα μείωσε σε 2-1 με άψογο διαγώνιο σουτ, και λίγο πριν το ημίχρονο ο Χακίμι ισοφάρισε σε 2-2.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η αποβολή του Γκολόβιν μέσω VAR στο 48′ άλλαξε την ισορροπία υπέρ της Παρί, που πίεσε συνεχώς και στο 67′ ο Ντουέ έδωσε το προβάδισμα 3-2 με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή. Ο Κεν κράτησε το τελικό σκορ με σωτήριες επεμβάσεις, αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς, με την Παρί να εμφανίζεται ως φαβορί.