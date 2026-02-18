Μία ιστορική πρόκληση έχει μπροστά του ο Ολυμπιακός, που αντιμετωπίζει τη Μπάγερ Λεβερκούζεν με στόχο την πρόκριση στους «16» του UEFA Champions League για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2013/14. Το πρόσφατο 2-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τη League Phase δίνει πίστη, όμως τα νοκ-άουτ παιχνίδια απαιτούν απόλυτη συγκέντρωση, καθώς ακολουθεί και ρεβάνς στη Γερμανία.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει ήδη ξεπεράσει τις προσδοκίες με την παρουσία της στη League Phase, δείχνοντας χαρακτήρα και συνέπεια. Κομβικό ρόλο στο προηγούμενο ματς είχε ο Κωνσταντής Τζολάκης, ο οποίος κράτησε ανέπαφη την εστία του σε στιγμές πίεσης.

Για να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση, πατήστε εδώ.