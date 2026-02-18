Λίγη ώρα πριν τη σέντρα του κρίσιμου πρώτου αγώνα για τα playoffs του UEFA Champions League, ανακοινώθηκε η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι απέναντι στη Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (18/2, 22:00, MEGA, COSMOTE SPORT 2HD).

Στην αναμέτρηση με τη γερμανική ομάδα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάσσει με εκπλήξεις τον Ολυμπιακό, με τον Βάσκο να βάζει στην αρχική 11άδα τόσο τον Ταρέμι όσο και τον Ελ Κααμπί, ενώ φανέλα βασικού παίρνουν επίσης μεταξύ άλλων οι Μουζακίτης και Ποντένσε, ενώ ο Ροντινέι ξεκινάει ως μπακ και δίπλα στον Ρέτσο θα είναι τελικά ο Πιρόλα.

Αναλυτικά, μπροστά από την εστία θα βρίσκεται ο Τζολάκης, με τους Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Έσε και Μουζακίτης θα είναι οι δύο στα χαφ, με τους Ποντένσε και Ζέλσον στα δύο άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής και τους Ταρέμι – Ελ Κααμπί στην επίθεση.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Μουζακίτης, Έσε, Μαρτίνς, Ποντένσε, Ταρέμι, Ελ Κααμπί.