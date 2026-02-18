Ο Ολυμπιακός δίνει έναν ακόμη κρίσιμο ευρωπαϊκό αγώνα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο των «16» του UEFA Champions League. Η έδρα των «ερυθρόλευκων» έχει καθιερωθεί ως απόρθητο φρούριο, με την ομάδα να παρουσιάζει συνέπεια και υψηλή αποτελεσματικότητα σε όλα τα εντός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια από την περίοδο του 2024, όταν συμμετείχε και στο UEFA Conference League.

Μετά την ήττα από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, οι Πειραιώτες έχουν δείξει ότι το «κάστρο» τους παραμένει σκληρός αντίπαλος για κάθε ομάδα. Σε 11 τελευταίες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις εντός έδρας μετρά 6 νίκες, 4 ισοπαλίες και μόλις 1 ήττα. Το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ λειτουργεί με υψηλή πίεση, ασκώντας συνεχώς ένταση στους αντιπάλους σε όλο το γήπεδο, αποτρέποντας τη δημιουργία φάσεων και επιβάλλοντας τον δικό του ρυθμό.

Παράλληλα, η δύναμη της εξέδρας δίνει επιπλέον ώθηση στην ομάδα. Ο κόσμος του Ολυμπιακού, με την παθιασμένη του παρουσία, γίνεται ο 12ος παίκτης, αυξάνοντας την πίεση στους αντιπάλους και ενισχύοντας την ψυχολογία των παικτών, μετατρέποντας το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» σε πραγματικό απόρθητο φρούριο.

Οι 11 τελευταίες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» από τον Απρίλιο του 2024