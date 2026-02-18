Εντυπωσιακή εμφάνιση και άνετη πρόκριση για τον Ηρακλής, ο οποίος επικράτησε της ΑΟ Μυκόνου με 93-65 και έγινε η τρίτη ομάδα που εξασφαλίζει θέση στα ημιτελικά του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της και δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης στους νησιώτες, «χτίζοντας» διαφορά από τα πρώτα λεπτά και διατηρώντας τον απόλυτο έλεγχο μέχρι το φινάλε.

Στα ημιτελικά, οι Θεσσαλονικείς θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στον Παναθηναϊκός AKTOR και τον ΠΑΟΚ.

Ο αγώνας

Ο Ηρακλής μπήκε «φουριόζος» στο παρκέ, με τον Νίκος Τσιακμάς να δίνει το σύνθημα. Με 3/3 τρίποντα σε λιγότερο από πέντε λεπτά, οδήγησε τον «Γηραιό» σε διψήφιο προβάδισμα (16-6 στο 5’), βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για την εξέλιξη του αγώνα. Η εξαιρετική περιφερειακή εκτέλεση και η ένταση στην άμυνα εκτόξευσαν τη διαφορά, με το πρώτο δεκάλεπτο να κλείνει στο 30-14, έπειτα από θεαματικό κάρφωμα του Κρις Σμιθ.

Η εικόνα δεν διαφοροποιήθηκε στη δεύτερη περίοδο. Οι παίκτες του Λούκιτς συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο το σκορ και πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με εντυπωσιακό 54-29.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ανατροπή έμοιαζε αδύνατη. Με τους Φάντερμπερκ, Κέλι και Τσιακμά να δίνουν λύσεις στην επίθεση, η διαφορά παρέμενε σε υψηλά επίπεδα. Για τη Μύκονο, μοναδική σταθερή πηγή σκοραρίσματος ήταν ο Καλίντ Μουρ, χωρίς όμως ουσιαστικό αντίκρισμα.