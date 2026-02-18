Μεγάλη αγωνία επικρατούσε στις τάξεις του Ολυμπιακού για την κατάσταση του Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος είχε αποχωρήσει στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρηση του προημιτελικού απέναντι στην ΑΕΚ, πιάνοντας το πόδι του και συγκεκριμένα το σημείο κάτω από το γόνατο.

Ο Αμερικανός πήγε στα αποδυτήρια για να εξεταστεί από τον γιατρό της ομάδας, Θεοφάνη Τσαβίση, ο οποίος ήταν καθησυχαστικός, όμως ο παίκτης θα έπρεπε να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις για να φανεί ακριβώς το πρόβλημα που αντιμετώπιζε.

Η διάγνωση για τον Ταϊρίκ Τζόουνς

Όπως αναφέρουν λοιπόν οι Ερυθρόλευκοι, ο Ταϊρίκ Τζόουνς ταλαιπωρείται από μία τενοντίτιδα και συνεπώς δεν θα είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για τον ημιτελικό του Final 8 απέναντι στο Μαρούσι, με τον Ντόντα Χολ να παίρνει τη θέση του.

Εφόσον οι Πειραιώτες καταφέρουν να πάρουν την πρόκριση τότε η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί από τους ανθρώπους της ομάδας και από το κατά πόσο ο παίκτης θα συνεχίσει να πονάει.

Τη φετινή αγωνιστική περίοδο ο Τζόουνς μετρά 8.3 πόντους, 3.8 ριμπάουντ, 1.5 ασίστ, 1.3 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε κάτι παραπάνω από 17 λεπτά συμμετοχής στη Euroleague, ενώ στο ελληνικό πρωτάθλημα καταγράφει στην στατιστική του 11.3 πόντους, 4.8 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε επίσης 17 λεπτά.