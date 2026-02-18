Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία της Σκιάθου από την είδηση του θανάτου μιας 38χρονης μητέρας τριών παιδιών. Η γυναίκα είχε φέρει στον κόσμο πριν από 20 ημέρες ένα κοριτσάκι, ενώ είχε ήδη δύο αγόρια.

Πριν από μία εβδομάδα, η άτυχη μητέρα είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Βόλου ύστερα από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της αρχικά παρουσίασε βελτίωση, γεγονός που είχε δημιουργήσει ελπίδες στους οικείους της.

Ωστόσο, το πρωί της Δευτέρας σημειώθηκε ραγδαία επιδείνωση και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το χαμόγελο της Κωνσταντίνας “έσβησε” για πάντα. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε βαθιά θλίψη στο νησί.

Κανείς στη Σκιάθο δεν μπορεί να πιστέψει την απώλεια, καθώς η 38χρονη ήταν ιδιαίτερα αγαπητή και χαμογελαστή. Εργαζόταν ως ξενοδοχοϋπάλληλος, ενώ το τελευταίο διάστημα δούλευε ως υπάλληλος σε κατάστημα.

Η 38χρονη ήταν ενεργό μέλος της τοπικής κοινωνίας και είχε συμμετάσχει στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος με το ψηφοδέλτιο “Σκιάθος για όλους”.