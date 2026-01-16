Ένοχοι κρίθηκαν ομόφωνα από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πατρών η αναισθησιολόγος και ο νοσηλευτής που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από συγκλίνουσα αμέλεια, η οποία οδήγησε στον θάνατο της 27χρονης λεχώνας Δώρας από το Βαρθολομιό Ηλείας, τον Ιούνιο του 2020, λίγο μετά τη γέννηση του παιδιού της.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου στην Πάτρα, όπως αναφέρει το pelop.gr, στην αναισθησιολόγο, που είχε την ευθύνη της αναισθησιολογικής κάλυψης κατά την καισαρική επέμβαση, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δύο ετών. Στον νοσηλευτή, αρμόδιο για την παρακολούθηση της λεχώνας, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους.

Κατά τις απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις ευθύνες που τους αποδόθηκαν, υποστηρίζοντας ότι ενήργησαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και πως δεν υπήρξε καμία παράλειψη από την πλευρά τους.

Η εισαγγελέας της έδρας, ωστόσο, έκανε λόγο για σοβαρές αμέλειες και παραλείψεις, οι οποίες –όπως επισήμανε– συνδέονται αιτιωδώς με τον θάνατο της 27χρονης. Οι διαπιστώσεις αυτές οδήγησαν το δικαστήριο στην καταδικαστική του απόφαση.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η 27χρονη Δώρα στις 18 Μαΐου 2020 γέννησε με προγραμματισμένο ραντεβού για καισαρική ένα υγιέστατο μωρό. Ωστόσο, αμέσως μετά τη γέννα υπέστη εισρόφηση γαστρικού περιεχομένου και καρδιοαναπνευστική ανακοπή, με αποτέλεσμα να υποστεί βαριά εγκεφαλική βλάβη.

Παρέμεινε νοσηλευόμενη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών «Παναγία η Βοήθεια», όπου κατέληξε στις 6 Ιουνίου 2020. Ο θάνατός της αποδόθηκε σε αμελείς χειρισμούς, πράξεις και παραλείψεις τόσο της αναισθησιολόγου όσο και του νοσηλευτή αναισθησιολογίας που είχε αναλάβει την παρακολούθησή της.