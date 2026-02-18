Ειδική αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της 17ης Φεβρουαρίου 2026 στη Νέα Πέραμο, με στόχο την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής. Στη δράση συμμετείχαν αστυνομικοί από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, την Ο.Π.Κ.Ε., την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. και τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου και μη στελεχωμένου αεροσκάφους (drone).

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο σκοπός της ευρείας κλίμακας επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση παραβατικών φαινομένων στην περιοχή, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας περιουσίας και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.

Συλλήψεις και παραβάσεις

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά επτά άτομα, κατά περίπτωση, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Παράλληλα, βεβαιώθηκαν δεκαεπτά παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, χρήση κινητού τηλεφώνου, μη χρήση κράνους και άλλες παραβάσεις.

Αποξήλωση καλωδίων και κατασχέσεις

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε σε αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 330 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές. Η ενέργεια αυτή αποσκοπούσε στην αποτροπή επικίνδυνων παρεμβάσεων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, που εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν τρία κυνηγετικά όπλα και τριάντα πέντε φυσίγγια.

Συνέχιση των επιχειρήσεων

Οι στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για τη διασφάλιση της νομιμότητας και της κοινωνικής τάξης. Η σχετική δικογραφία έχει υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.