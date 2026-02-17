Καμένο αυτοκίνητο, πιθανότατα το ίδιο που χρησιμοποιήθηκε στην απαγωγή του επιχειρηματία από το σπίτι του στην Ελευσίνα, εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα στη Μάνδρα, κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη Κορακά, μετά από επιχείρηση του Τμήματος Ανθρωποκτονιών.

Πρόκειται για το μπλε Volkswagen Golf, το οποίο είχε πλαστές πινακίδες από τη Θεσσαλονίκη και είχε χρησιμοποιηθεί για την επιβίβαση του θύματος υπό την απειλή όπλου.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, ο θείος του 27χρονου, μαζί με τη σύντροφό του, αναζητούσαν την Κυριακή το σημείο όπου είχε βρεθεί η σορός στη Νέα Πέραμο, για να αφήσουν λουλούδια στη μνήμη του. Κατά την αναζήτηση, ήρθαν σε επαφή με δύο περιπατητές της περιοχής, οι οποίοι ανέφεραν ότι είχαν παρατηρήσει ένα καμένο όχημα σε δύσβατη τοποθεσία κοντά στο μοναστήρι.

Ο θείος επικοινώνησε άμεσα με το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, το οποίο προχώρησε στην επιχείρηση και εντόπισε το όχημα.

Αξιωματικοί επισημαίνουν ότι, ακόμη κι αν το αυτοκίνητο είναι καμένο, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν καταστραφεί όλα τα αποδεικτικά στοιχεία. Τα εγκληματολογικά εργαστήρια συχνά εντοπίζουν γενετικό υλικό, αποτυπώματα ή άλλα κρίσιμα ίχνη που μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών, οι οποίοι παραμένουν άφαντοι.

Σημειώνεται ότι μέσα στο όχημα δεν βρέθηκε το όπλο του εγκλήματος.