Συγγενείς και φίλοι, σε κλίμα οδύνης, είπαν το τελευταίο «αντίο» στον 27χρονο που βρέθηκε δολοφονημένος με 10 σφαίρες στη Νέα Πέραμο.

Τραγικές φιγούρες οι γονείς του θύματος και η σύντροφός του. Η μητέρα του 27χρονου καταρρέει βγαίνοντας από τον ναό του Αγίου Δημητρίου στον Ασπρόπυργο.

Η κηδεία

Η σορός του μέσα σε ένα λευκό φέρετρο. Έξω από το κοιμητήριο μοιράζονται λευκά τριαντάφυλλα στον κόσμο. Ο πατέρας του θύματος ξεσπά κατά των δολοφόνων του.

«Το παλικάρι το ‘φάγανε’, το βασανίσανε, το χαρακώσανε στο πρόσωπο. Θέλω οι δολοφόνοι να βρεθούν του παιδιού μου και να πληρώσουνε».

Απαρηγόρητος ο παππούς του 27χρονου, ζητά να αποδοθεί Δικαιοσύνη.

Οι συγγενείς του βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Ακόμα δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν αυτό που συνέβη.

Συνεχίζεται η έρευνα

Την ίδια ώρα, σε θρίλερ εξελίσσεται η έρευνα για την εξιχνίαση της δολοφονίας του.

Στο «μικροσκόπιο» του Ανθρωποκτονιών βρίσκονται οι δύο πλαστές διαθήκες, με κληρονόμους στη μία τον 27χρονο και στην άλλη τον πατέρα του, καθώς και η εταιρία που ίδρυσε ο 27χρονος λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.

Αναπάντητο παραμένει το γιατί οι δολοφόνοι τον κράτησαν ζωντανό επί έξι ημέρες.

Πρόσωπο – κλειδί στην έρευνα θεωρείται η σύντροφος του θύματος, η οποία αναμένεται να δώσει συμπληρωματική κατάθεση. Στο στόχαστρο των αστυνομικών βρίσκονται και συγκεκριμένοι βαρυποινίτες των φυλακών Κορυδαλλού για τους οποίους υπάρχουν πληροφορίες που αφορούν την υπόθεση.