Η σύντροφος του 27χρονου που βρέθηκε δολοφονημένος στη Νέα Πέραμο, η οποία περιέγραψε τα δραματικά γεγονότα από τη δική της οπτική γωνία, ο πατέρας του θύματος που πλέον καταθέτει ενώπιον αξιωματικών του Ανθρωποκτονιών και ακόμα ένα άτομο που φέρεται να γνώριζε για την απαγωγή και να είχε ζητήσει από τους δράστες την απελευθέρωση του νεαρού, είναι σύμφωνα με τις Αρχές τρία από τα πρόσωπα «κλειδιά» στο θρίλερ της δολοφονίας, που για την ώρα είναι γεμάτο από αναπάντητα ερωτήματα.

Σε αντίθεση με τη σύντροφο του 27χρονου, ο πατέρας του υποστηρίζει στο «Live News» πως ο γιος του δεχόταν απειλές. «Εγώ ξέρω ότι κινδύνευε. Έτσι έλεγε ο γιος μου. Μου το είχε πει εδώ και πολύ καιρό. Αλλά δεν μου έλεγε… Μου το είχε πει πλάγια. Μου λέει “κινδυνεύει η μάνα μου και πρέπει να πάει κάτω. Να πάει στην Κρήτη να μείνει. Εγώ του φώναζα να κόψει τις παρέες και του λέω “Μανώλη μ’ αυτά που κάνεις, θα το φας το κεφάλι σου”».

Πιστεύει πως οι φίλοι του 27χρονου ξέρουν πολλά και αν αποφασίσουν να μιλήσουν, θα δώσουν κρίσιμες απαντήσεις για τα αίτια του εγκλήματος. «Οι φίλοι του ακόμα, που δεν μιλάνε. Και ήρθανε στην Ασφάλεια δυο-τρία παιδάκια, αυτά ήτανε για Babylino, τα άλλα παιδάκια πού είναι, που κρύβονται» είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή του MEGA.

Το 27χρονο θύμα είχε κληρονομήσει πριν από δύο χρόνια μεγάλη ακίνητη περιουσία από τον παππού του. Γι’ αυτό φέρεται να υπήρξαν κόντρες με τον πατέρα του, ο οποίος για ένα διάστημα τον υποπτευόταν, για τους εμπρησμούς σε οχήματα της εταιρείας του.

Η σύντροφος του 27χρονου κατέθεσε, ότι υπήρχαν κόντρες ανάμεσα σε πατέρα και γιο για τα περιουσιακά τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες τoυ Live News, στην κατάθεσή του ο πατέρας του 27χρονου υποστήριξε, πως πράγματι ανά διαστήματα υπήρχαν κάποιες κόντρες με τον γιο του.

Στο «μικροσκόπιο» τα βίντεο από την αρπαγή του 27χρονου

Ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος αποκάλυψε, ότι υπάρχει άτομο, που γνώριζε για την απαγωγή και προσπαθούσε να βοηθήσει τον 27χρονο. Ήδη στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας βρίσκονται οι ηλεκτρονικές συσκευές του θύματος, σε μία προσπάθεια να διαπιστωθεί, αν και ποιοι τον απειλούσαν.

Στο «μικροσκόπιο» παραμένουν και τα βίντεο ντοκουμέντα από την αρπαγή του 27χρονου έξω από το σπίτι της συντρόφου του στην Ελευσίνα, την πορεία που ακολούθησαν στη συνέχεια με το όχημα των δραστών να περνάει δίπλα από περιπολικό και το σημείο που κατευθύνθηκαν στη συνέχεια.

Οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών αναζητούν απαντήσει και στα ερωτήματα: Πού οδηγήθηκε ο 27χρονος μετά την απαγωγή του; Γιατί οι δράστες τον ξυλοκόπησαν το πρώτο 24ωρο και γιατί αποφάσισαν να τον σκοτώσουν 6 μέρες μετά;

Οι Αρχές έχουν ήδη ανασύρει από τα αρχεία τους τη δολοφονία του επιχειρηματία Χρήστου Γιαλιά το 2024, σε μία προσπάθεια να διαπιστώσουν, αν οι δράστες που παρέμειναν ασύλληπτοι συνδέονται με την απαγωγή και την εκτέλεση του 27χρονου.