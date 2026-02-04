Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση με έντονο άρωμα εκδίκησης και οργανωμένου εγκλήματος, τρία 24ωρα μετά τον εντοπισμό της σορού του 27χρονου.

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη νύχτα της απαγωγής δείχνει το όχημα των δραστών να περνάει από την Ελευσίνα δίπλα σε περιπολικό, ενώ αξιολογούνται νέες μαρτυρίες.

Η σύντροφος του 27χρονου, σε μαραθώνια κατάθεση, ανέφερε ότι ο αρραβωνιαστικός της δεν δεχόταν απειλές, δεν έδειχνε να φοβάται και μετά την αρπαγή δεν υπήρξε επικοινωνία για λύτρα.

Τρία 24ωρα μετά τον εντοπισμό της σορού του 27χρονου επιχειρηματία σε ρέμα στη Νέα Πέραμο, οι Αρχές επιχειρούν να ξετυλίξουν το νήμα μιας υπόθεσης που φέρει έντονα στοιχεία εκδίκησης και οργανωμένου εγκλήματος.

Η πολύωρη κατάθεση της συντρόφου του θύματος στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, ένα νέο βίντεο-ντοκουμέντο από τη νύχτα της απαγωγής και σειρά νέων μαρτυριών βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας. Στο βίντεο φαίνεται το όχημα των δραστών της απαγωγής και δολοφονίας να περνά από σημείο της Ελευσίνας, λίγα λεπτά μετά την αρπαγή, δίπλα από περιπολικό.

Η σύντροφος του 27χρονου κατέθεσε, ότι ο αρραβωνιαστικός της δεν δεχόταν απειλές ούτε έδειχνε ανήσυχος. Όπως είπε, μετά την απαγωγή δεν υπήρξε επικοινωνία για λύτρα ή οποιαδήποτε απαίτηση. «Δεν ξέρω αν είχε μπλέξει σε παράνομες δραστηριότητες, ούτε μπορώ να υποθέσω ποιος θα ήθελε το κακό του. Δεν επικοινώνησε κανείς μαζί μου. Δεν μου είχε πει, ότι τον απασχολούσε κάτι. Έδειχνε καλά και σε καμία περίπτωση προβληματισμένος. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο» είπε μεταξύ άλλων στην πολύωρη κατάθεσή της.

Η ίδια ανέφερε, ότι τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, λίγο πριν την αρπαγή, ο 27χρονος χτύπησε το κουδούνι, γεγονός που δεν έχει καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας. Οι Αρχές αναμένεται να την καλέσουν εκ νέου για κατάθεση, προκειμένου να απαντήσει στα κενά που εντοπίστηκαν.

Το δρομολόγιο προς τη Μάνδρα

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, οι αστυνομικοί θεωρούν ότι οι απαγωγείς ακολούθησαν συγκεκριμένο δρομολόγιο προς τη Μάνδρα. Τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, στις 2:15, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε το αυτοκίνητο των δραστών, μέσα στο οποίο βρισκόταν το θύμα, να περνά από δρόμο της περιοχής.

Από εκείνο το σημείο, τα ίχνη του χάνονται. Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στη Μάνδρα, με τις Αρχές να εξετάζουν πού ενδέχεται να κρατήθηκε ζωντανός ο 27χρονος επί έξι ημέρες. Η κάμερα του MEGA κατέγραψε τη διαδρομή που πιθανολογείται ότι ακολούθησαν οι απαγωγείς προς τη Νέα Πέραμο, περιοχή με εγκαταλελειμμένα κτίρια και ποιμνιοστάσια, όπου θα μπορούσαν να είχαν τον επιχειρηματία υπό περιορισμό.

Ο τρόπος εκτέλεσης, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, παραπέμπει σε πράξη εκδίκησης, ενώ εξετάζεται σοβαρά η εμπλοκή κυκλωμάτων του οργανωμένου εγκλήματος.

Οικογενειακές αντιπαραθέσεις και εμπρησμοί

Το θύμα είχε κληρονομήσει τα τελευταία δύο χρόνια σημαντική ακίνητη περιουσία από τον παππού του. Σύμφωνα με καταθέσεις, υπήρχαν εντάσεις με τον πατέρα του, ο οποίος φέρεται να τον είχε υποψιαστεί για τους εμπρησμούς σε οχήματα της οικογενειακής επιχείρησης πριν από δύο μήνες.

Η σύντροφος του 27χρονου επιβεβαίωσε, ότι υπήρχαν διαφωνίες ανάμεσα σε πατέρα και γιο για τα περιουσιακά ζητήματα. Ο πατέρας του ωστόσο, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, δηλώνοντας: «Όχι δεν ισχύει αυτό, είμαι και εγώ κληρονόμος, γιατί είμαι γιος του. Από την ώρα που είμαι γιος του, είμαι και εγώ κληρονόμος. Από το νόμο πάει. Ο γιος μου όταν πέθανε η μάνα μου, κληρονόμησε και έπαιρνε και νοίκια, δεν είχα κανένα πρόβλημα να παίρνει νοίκια το παιδί μου. Αλλά είμαι και εγώ κληρονόμος και η ανιψιά μου».

Ο πατέρας του αναμένεται να καταθέσει εκ νέου στις Αρχές. Σύμφωνα με συγγενείς, υπάρχουν ηχογραφημένα μηνύματα, στα οποία ο ίδιος φέρεται να απειλεί τον γιο του.

Νέες έρευνες για πιθανές συνδέσεις

Οι αστυνομικοί εξετάζουν, εάν η υπόθεση συνδέεται με δύο άλλους θανάτους προσώπων που σχετίζονταν με το θύμα: ενός επιχειρηματία που δολοφονήθηκε με μαφιόζικο τρόπο το 2024 στη Μάνδρα και ενός νεαρού που σκοτώθηκε σε τροχαίο, στο οποίο επέβαινε και ο 27χρονος.

Στόχος των ερευνών είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχει κοινός παρονομαστής στις υποθέσεις αυτές και εάν συνδέονται με την απαγωγή και την εκτέλεση στη Νέα Πέραμο.