Συνεχίζεται το θρίλερ με τη δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο, με τις αρχές να ερευνούν εντατικά τον τρόπο που έγινε το γεγονός.

Ο πατέρας του 27χρονου αναμένεται να καταθέσει σήμερα στη ΓΑΔΑ, όπου θα εξεταστεί από αξιωματικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η δολοφονία σημειώθηκε μετά από πολυήμερη κράτηση του θύματος στη Νέα Πέραμο, γεγονός που έχει προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη.

Νέα Πέραμος – Το θρίλερ γύρω από τη δολοφονία του 27χρονου συνεχίζεται, καθώς σήμερα αναμένεται να καταθέσει στη ΓΑΔΑ ο πατέρας του θύματος. Η υπόθεση, που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, παραμένει στο επίκεντρο των ερευνών των αστυνομικών αρχών.

Η δολοφονία του 27χρονου, μετά από πολυήμερη κράτηση, έχει προκαλέσει σοκ, με τις αρχές να προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης και να εντοπίσουν τους υπεύθυνους.

Ο πατέρας του θύματος θα εξεταστεί από αξιωματικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι αστυνομικοί θα ζητήσουν διευκρινίσεις για όσα έχει ήδη δηλώσει δημόσια, καθώς ο ίδιος έχει υποστηρίξει ότι η πρώην σύζυγός του και η σύντροφος του γιου του γνωρίζουν πρόσωπα που εμπλέκονται στην απαγωγή και την εκτέλεση του 27χρονου.

Παράλληλα, θα ερωτηθεί για τον κύκλο επαφών του θύματος, καθώς έχει αναφέρει πως τον προειδοποιούσε να απομακρυνθεί από επικίνδυνες παρέες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σχέσεις πατέρα και γιου ήταν τεταμένες λόγω περιουσιακών διαφορών, ενώ ο πατέρας είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ο γιος του μπορεί να συνδεόταν με τον εμπρησμό δύο οχημάτων του, λίγους μήνες πριν τη δολοφονία.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο του 2023 ο πατέρας είχε καταθέσει μήνυση σε βάρος του γιου του για σωματική βλάβη και απειλή.

Έρευνες και νέα στοιχεία

Την ίδια ώρα, οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών συνεχίζονται με νέο κύκλο καταθέσεων από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον του θύματος. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην άρση του απορρήτου των επικοινωνιών του 27χρονου, ώστε να εντοπιστούν κρίσιμα στοιχεία.

Οι αρχές εξετάζουν σενάρια που σχετίζονται με πιθανά οικονομικά κίνητρα ή διαμάχες μεταξύ αλλοδαπών ομάδων. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η σύνθεση των δεδομένων θα οδηγήσει σταδιακά στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, νέα στοιχεία δείχνουν ότι ο πατέρας έστελνε ηχητικά μηνύματα στον γιο του, στα οποία τον απειλούσε. Συγγενικά πρόσωπα των δύο ενημέρωσαν τις αρχές για την ύπαρξη των μηνυμάτων αυτών, τα οποία αναμένεται να κατατεθούν στην ΕΛΑΣ.

Οι αστυνομικοί έχουν ήδη στα χέρια τους το λάπτοπ και το τάμπλετ του 27χρονου, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να κληθεί εκ νέου η σύντροφός του, καθώς υπάρχουν κενά στην αρχική της κατάθεση.

Καταθέσεις και βιντεοληπτικό υλικό

Ο πατέρας του 27χρονου, μιλώντας στο Live News, περιέγραψε ένα περιστατικό που σημειώθηκε πριν από δύο μήνες, όταν άγνωστοι έκαψαν δύο αυτοκίνητά του, ένα φορτηγό και ένα Ι.Χ., έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα.

Παράλληλα, η μαραθώνια κατάθεση της συντρόφου του θύματος, ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη νύχτα της απαγωγής – όπου το όχημα των δραστών περνά δίπλα από περιπολικό – καθώς και νέες μαρτυρίες, αξιολογούνται με ιδιαίτερη προσοχή από τις αρχές.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Η αστυνομία συλλέγει και αναλύει καταθέσεις και βιντεοληπτικό υλικό, προσπαθώντας να συνθέσει την εικόνα που θα οδηγήσει στην πλήρη εξιχνίαση του εγκλήματος. Σύμφωνα με την κατάθεση της συντρόφου, το θύμα, λίγο πριν απαχθεί έξω από το σπίτι της στην Ελευσίνα, της χτύπησε το κουδούνι· ωστόσο το στοιχείο αυτό ερευνάται, καθώς δεν επιβεβαιώνεται από το διαθέσιμο βίντεο της ΕΛΑΣ.