Εντοπίστηκε νεκρός νεαρός άνδρας στην περιοχή της Νέας Περάμου κατά τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, 1-2-2026.

Διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Οικονομικής Εγκληματικότητας (Δ.Α.Ο.Ε.) για τα αίτια θανάτου.

Ένας νεαρός άνδρας, περίπου 30 ετών, βρέθηκε νεκρός το μεσημέρι της 1ης Φεβρουαρίου 2026 στη Νέα Πέραμο, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Η σορός του βρέθηκε μέσα σε ρέμα της περιοχής από διερχόμενο πολίτη, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανή εγκληματική ενέργεια, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα στοιχεία.

Στο σημείο έσπευσε ιατροδικαστής, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία και να συλλέξει ευρήματα που θα βοηθήσουν στη διερεύνηση της υπόθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από περίπου μία εβδομάδα είχε δηλωθεί εξαφάνιση προσώπου, η οποία φαίνεται να ταιριάζει με τα χαρακτηριστικά του θύματος.

Για την υπόθεση έχει ξεκινήσει προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), με στόχο να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου.