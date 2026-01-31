Τραγικό επίλογο είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 48χρονου Χρήστου Μαντίδη, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τις 17 Ιανουαρίου, από τον Πύργο Ορεστιάδας, όπου διέμενε.

Σύμφωνα με το evros-news.gr, ο 48χρονος εντοπίστηκε έπειτα από 14 ημέρες νεκρός, σε χωράφια, ανάμεσα στην Παταγή και τα Αμπελάκια. Το άψυχο σώμα του εντόπισε κάτοικος κυνηγός της περιοχής που είχε βγει βόλτα με τα σκυλιά του.

Σε δύσβατο σημείο

Βρισκόταν σε δύσβατο σημείο, μακριά από τον επαρχιακό δρόμο κάτι που μάλλον δείχνει ότι έχασε τον προσανατολισμό του.

Οι πρώτες πληροφορίες από την Αστυνομία, σύμφωνα με το ίδιο τοπικό μέσο, αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, αλλά τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να γίνουν γνωστά από τη νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη.

Σημειώνεται πως η αδελφή του, είχε αναφέρει ότι με το μηχανάκι κινήθηκε μέσω Λεπτής και Παταγής, προς το Σιτοχώρι, όπου πήγαινε να συναντήσει κάποιον.