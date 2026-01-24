Είναι αδιανόητο το χάος στο ΕΣΥ ακόμη και για τους πεθαμένους.

Ανθρωπος για τον οποίο είχε εκδοθεί Silver Alert για την εξαφάνισή του, πέθανε σε νοσοκομείο όπου διακομίστηκε χωρίς ποτέ κανείς από το θεραπευτήριο να ενημερώσει για το περιστατικό.

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου Χρυσοβαλάντη Στεργιανού. Σύμφωνα με ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού» το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026, ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στα επείγοντα νοσοκομείου, όπου απεβίωσε, και παρέμεινε στα αζήτητα έως τις 22 Ιανουαρίου.

Η αναζήτηση του Χρυσοβαλάντη Στεργιανού έληξε με τον πιο δυσάρεστο τρόπο, σκορπίζοντας θλίψη στους συγγενείς και τους φίλους του που τον αναζητούσαν, όπως αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 33χρονος εντοπίστηκε στην περιοχή του Ζεφυρίου λίγες ημέρες μετά τη δήλωση της εξαφάνισής του στις 30 Νοεμβρίου, από τη Νέα Πέραμο. Μεταφέρθηκε στα επείγοντα νοσοκομείου, όπου άφησε την τελευταία του πνοή.

Σε ανακοίνωσή του, το «Χαμόγελο του Παιδιού» επισημαίνει: «Δυστυχώς, ένας συνάνθρωπός μας βρισκόταν στα αζήτητα του νοσοκομείου για περίπου 50 ημέρες, ενώ τον αναζητούσαν οι οικείοι του, οι οποίοι ενημερώθηκαν με καθυστέρηση για την τραγική του κατάληξη. Για ακόμη μία φορά, ο συντονισμός των φορέων δεν υπήρξε επαρκής, προκειμένου να δοθεί έγκαιρα τέλος στην αγωνία τους».

Η ανακοίνωση καταλήγει: «Το Χαμόγελο του Παιδιού εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Χρυσοβαλάντη Στεργιανού και θα βρίσκεται δίπλα τους για οτιδήποτε χρειαστούν».

Το χρονικό της τραγικής ιστορίας

Συναγερμός στη Νέα Πέραμο Αττικής μετά την εξαφάνιση του Χρυσοβαλάντη Στεργιανού, ηλικίας 33 ετών. Ανακοίνωση για τον άνδρα που αγνοείται έδωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» στη δημοσιότητα χθες (05.12.2025) το βράδυ.

Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση του 33χρονου αναφέρει ότι στις 30 Νοεμβρίου, πρωινές ώρες, χάθηκαν τα ίχνη του Χρυσοβαλάντη Στεργιανού από τη Νέα Πέραμο.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του ενήλικα και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν αιτήματος των οικείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Χρυσοβαλάντης Στεργιανός έχει ύψος 1,79, είναι αδύνατος και έχει ξανθά μαλλιά και γαλανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι τζιν παντελόνι, μπλε ζακέτα και μπλε αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.