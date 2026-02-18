Η Ελλάδα αποτελεί την 50ή χώρα που εντάσσεται στη Διεθνή Συμμαχία για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Παιδιών (Pathfinding Global Alliance on EndingViolence Against Children), επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της δέσμευση για την ενίσχυση των πολιτικών παιδικής προστασίας και την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας κατά των παιδιών.

Η Πρόσκληση από την Ειδική Εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη Βία κατά των Παιδιών για τη συμμετοχή της Ελλάδας στη Συμμαχία έχει ως αφετηρία την επιτυχημένη εκδήλωση με θέμα: «Έργο Safe Borders: Ευρήματα Έρευνας Πεδίου για την Εμπορία Παιδιών σε Ελλάδα και Πολωνία», που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας (ΓΓΕΠΘΠ) στο πλαίσιο της Διάσκεψης για την Ανθρώπινη Διάσταση του ΟΑΣΕ, στη Βαρσοβία στις 15 Οκτωβρίου 2025.

«Η παγκόσμια συμμαχία συγκεντρώνει κράτη και όλους τους συναφείς φορείς οι οποίοι δεσμεύονται να επιταχύνουν τις προσπάθειες για την εξάλειψη κάθε μορφής βίας κατά των παιδιών — συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας παιδιών — έως το 2030 και πέραν αυτού, σε ευθυγράμμιση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Η Ελλάδα έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε ουσιαστικές παρεμβάσεις για την προστασία και τη φροντίδα των ασυνόδευτων παιδιών, θεσπίζοντας μέτρα που ενισχύουν το πλαίσιο υποστήριξης και ένταξης τους» δηλώνει στα «ΝΕΑ» ο Γενικός Γραμματέας Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, Ηρακλής Μοσκώφ.

Ενδεικτικά αναφέρει τον Εθνικό Μηχανισμό Επείγουσας Ανταπόκρισης (ΕΜΕΑ) που συμβάλει στην προστασία ασυνόδευτων παιδιών που ζουν σε συνθήκες επισφάλειας ή/και εκμετάλλευσης, και στην άμεση συνεργασία του Μηχανισμού και των λοιπών Μονάδων της Γενικής Γραμματείας με την Ομάδα Προστασίας Θυμάτων Εμπορίας και άλλων μορφών βίας που έχει συσταθεί, για τον εντοπισμό ενδείξεων εκμετάλλευσης, με σκοπό την προστασία πιθανών θυμάτων εμπορίας. «Συγκεκριμένα, σε περιπτώσεις ασυνόδευτων παιδιών που έρχονται εις γνώσιν της ΓΓΕΠΘΠ όπου εντοπίζονται ενδείξεις εκμετάλλευσης, δίνονται κατευθύνσεις στους αρμόδιους επαγγελματίες που πλαισιώνουν το παιδί ώστε να υπάρχει συντονισμένη δράση για την παροχή άμεσης προστασίας. Επιπλέον, η ΓΓΕΠΘΠ έχει υλοποιήσει βιωματικά εργαστήρια για την ενδυνάμωση κοριτσιών που διαμένουν σε Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΚΦΑΑ), με σκοπό την ενημέρωσή τους για τους κινδύνους εξαπάτησής τους, ιδιαίτερα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης».

Στη Συμμαχία, σύμφωνα με τον κ Μοσκώφ, έχουν προσχωρήσει, πλέον και με τη συμμετοχή της Ελλάδας, 50 χώρες, μεταξύ των οποίων 12 από την περιοχή της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας (Ελλάδα, Αρμενία, Φινλανδία, Γαλλία, Γεωργία, Ισλανδία, Μαυροβούνιο, Ρουμανία, Ισπανία, Σουηδία, Τουρκία και Ουζμπεκιστάν).

«Παρότι οι χώρες που συμμετέχουν προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικά και θεσμικά περιβάλλοντα, μοιράζονται κοινές προκλήσεις και αμοιβαίες ανησυχίες. Ακριβώς αυτή η σύγκλιση αναδεικνύει τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας. Κι εμείς το πράττουμε ήδη με τη συμμετοχή μας ως εταίροι σε ευρωπαϊκά προγράμματα με εστίαση στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων μέσα -μεταξύ άλλων-από εκπαιδεύσεις σε επαγγελματίες και δημιουργία ενημερωτικού υλικού κ.α., στα οποία συνεργαζόμαστε με πληθώρα φορέων (εθνικών και διεθνών) με κοινή εστίαση στην εξάλειψη της βίας κατά των παιδιών».