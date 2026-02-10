Η Βρετανία κάλεσε σήμερα το Ισραήλ να ανακαλέσει την απόφασή του για επέκταση του ελέγχου στη Δυτική Όχθη, ευθυγραμμιζόμενη με τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που επίσης καταδίκασαν την κίνηση αυτή.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο καταδικάζει έντονα τη χθεσινή απόφαση του ισραηλινού Συμβουλίου Ασφαλείας να επεκτείνει τον ισραηλινό έλεγχο στη Δυτική Όχθη», ανέφερε η Ντάουνινγκ Στριτ. Οι επικριτές της απόφασης υποστηρίζουν ότι η διευκόλυνση της επέκτασης των οικισμών και η διεύρυνση των εξουσιών του Ισραήλ στην περιοχή οδηγούν ουσιαστικά σε προσάρτηση των κατεχόμενων εδαφών.

Σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση, «οποιαδήποτε μονομερής προσπάθεια αλλαγής της γεωγραφικής ή δημογραφικής σύνθεσης της Παλαιστίνης είναι εντελώς απαράδεκτη και ασυμβίβαστη με το διεθνές δίκαιο». Το Λονδίνο κάλεσε το Ισραήλ να ανακαλέσει άμεσα τις αποφάσεις αυτές, τονίζοντας ότι σημαντικές αλλαγές στον έλεγχο και τη διοίκηση της Δυτικής Όχθης υπονομεύουν τις προσπάθειες για ειρήνη και σταθερότητα.

Ανησυχία του ΟΗΕ για τις εξελίξεις

Νωρίτερα, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε «βαθύτατη ανησυχία» για τα μέτρα που ανακοίνωσε το Ισραήλ με στόχο την ενίσχυση του ελέγχου του στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του.

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ «προειδοποιεί για το γεγονός ότι η τρέχουσα κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης αυτής της απόφασης, υπονομεύει την προοπτική μιας λύσης δύο κρατών», δήλωσε ο Στεφάν Ντουζαρίκ.

Τα νέα μέτρα και οι διεθνείς αντιδράσεις

Τα νέα ισραηλινά μέτρα για τη Δυτική Όχθη, που ανακοινώθηκαν το Σαββατοκύριακο, περιλαμβάνουν ευκολότερη πώληση γης σε εποίκους και αυξημένο έλεγχο των θρησκευτικών χώρων. Οι αποφάσεις αυτές έχουν προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις, καθώς αναλυτές εκτιμούν ότι μπορεί να επιταχύνουν την προσάρτηση των κατεχόμενων εδαφών και να ωθήσουν τον παλαιστινιακό πληθυσμό σε αστικούς θύλακες.

Αν και το πλήρες κείμενο των μέτρων δεν έχει δημοσιοποιηθεί, ορισμένα σημεία έγιναν γνωστά μέσω κυβερνητικών ανακοινώσεων. Η ημερομηνία εφαρμογής τους παραμένει άγνωστη, ενώ δεν απαιτείται έγκριση από άλλο όργανο.

Κίνδυνος δημιουργίας παλαιστινιακών θυλάκων

Τα μέτρα αναμένεται να ενισχύσουν τον ισραηλινό έλεγχο σε περιοχές της Δυτικής Όχθης όπου η Παλαιστινιακή Αρχή, με έδρα τη Ραμάλα, ασκεί σήμερα εξουσία. Σύμφωνα με τις συμφωνίες του Όσλο, η περιοχή χωρίζεται σε τρεις ζώνες – Α, Β και Γ – υπό παλαιστινιακό, κοινό και ισραηλινό έλεγχο αντίστοιχα.

Βάσει κυβερνητικής ανακοίνωσης, το Ισραήλ σχεδιάζει να επεκτείνει την εξουσία του σε αυτές τις περιοχές για την αντιμετώπιση «παραβιάσεων που σχετίζονται με το νερό, ζημιών σε αρχαιολογικούς χώρους και περιβαλλοντικών επιπτώσεων που ρυπαίνουν την περιοχή».

Ο Φάθι Νιμέρ, ειδικός στο παλαιστινιακό κέντρο έρευνας Al-Shakaba, προειδοποίησε ότι αυτή η «τρομερά αόριστη» διατύπωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για τον εκτοπισμό Παλαιστινίων. Αντίστοιχα, ο πολιτικός επιστήμονας Αλί Τζαρμπάουι τόνισε πως «αυτό που θέλουν είναι να ωθήσουν τους Παλαιστίνιους σε μικρά κομμάτια γης, στις μεγάλες πόλεις, σε θύλακες».

Ο Γιονάταν Μιζρασί, μέλος του ισραηλινού κινήματος κατά του εποικισμού Ειρήνη Τώρα, υπογράμμισε ότι «το Ισραήλ προωθεί την προσάρτηση, κάτι που παρατηρούμε εδώ και τρία χρόνια», προσθέτοντας πως η νέα απόφαση «αποδυναμώνει περαιτέρω την Παλαιστινιακή Αρχή».