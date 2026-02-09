Τέσσερις νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί, είναι ο απολογισμός ισραηλινών πληγμάτων στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων NNA (ΑΝΙ στα γαλλικά).

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανέφεραν ότι οι επιχειρήσεις είχαν στόχο μαχητές της σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ. Παράλληλα, Ισραηλινοί στρατιώτες πραγματοποίησαν επιχείρηση στην παραμεθόρια κοινότητα Χαμπαρία, όπου αιχμαλώτισαν μέλος της σουνιτικής οργάνωσης Τζαμάα αλ Ισλαμίγια.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, τρεις άνθρωποι – μεταξύ αυτών ένα τρίχρονο παιδί – σκοτώθηκαν από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στην κοινότητα Γιανούχ. Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων μετέδωσε ότι πρόκειται για ένα από τα πιο θανατηφόρα χτυπήματα των τελευταίων ημερών στην περιοχή.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως στη Γιανούχ εξουδετερώθηκε μαχητής της Χεζμπολάχ, τον οποίο περιέγραψε ως διοικητή πυροβολικού που είχε εξαπολύσει επανειλημμένες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου. Παράλληλα, σημείωσε ότι εξετάζει τις πληροφορίες για θανάτους αμάχων, διαβεβαιώνοντας πως είχαν ληφθεί μέτρα για τον περιορισμό των παράπλευρων απωλειών.

Ένας ακόμη άνθρωπος σκοτώθηκε στην κοινότητα Άιτα αλ Σάαμπ. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, ο άνδρας έχασε τη ζωή του από ισραηλινά πυρά.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε την επιχείρηση στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι «εξοντώθηκε τρομοκράτης της Χεζμπολάχ» ο οποίος «εμπλεκόταν σε συλλογή πληροφοριών για τις IDF» και συμμετείχε στην ανασυγκρότηση υποδομών της οργάνωσης.

Σε ανακοίνωσή της, η Χεζμπολάχ χαρακτήρισε τις επιθέσεις αυτές ως «επικίνδυνη κλιμάκωση» και έκανε λόγο για την «έναρξη μιας νέας φάσης της ισραηλινής επιθετικότητας».