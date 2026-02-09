Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τις πρόσφατες αποφάσεις του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχό του στη Δυτική Όχθη, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής αρμόδιος για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Ανουάρ Ελ Ανουνί.

Ο Ελ Ανουνί χαρακτήρισε την απόφαση αυτή ως «ένα ακόμη βήμα προς τη λάθος κατεύθυνση», τη στιγμή που «ολόκληρη η διεθνής κοινότητα καταβάλλει προσπάθειες για την εφαρμογή του δεύτερου σταδίου του συνολικού σχεδίου για τη Γάζα». Υπενθύμισε ότι η προσάρτηση εδαφών της Δυτικής Όχθης είναι «παράνομη βάσει του διεθνούς δικαίου» και ότι «οποιοδήποτε βήμα προς αυτό το σκοπό θεωρείται παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Επιτροπής, τέτοιου είδους μέτρα δημιουργούν νέες πραγματικότητες επί του εδάφους, σε πλήρη αντίθεση με τις Συμφωνίες του Όσλο, τις οποίες έχει υπογράψει το ίδιο το Ισραήλ. Βάσει των συμφωνιών αυτών, το Ισραήλ δεν διαθέτει πολιτική εξουσία στις περιοχές Α και Β της Δυτικής Όχθης, που βρίσκονται υπό την άμεση διοίκηση της Παλαιστινιακής Αρχής.

Παράλληλα, ο Ελ Ανουνί προειδοποίησε ότι η συγκεκριμένη απόφαση ενδέχεται να υπονομεύσει το Πρωτόκολλο της Χεβρώνας μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης και να θέσει σε κίνδυνο το ευαίσθητο status quo των θρησκευτικών τόπων.

Ο εκπρόσωπος υπενθύμισε, τέλος, τη σταθερή θέση της ΕΕ περί μη αναγνώρισης της κυριαρχίας του Ισραήλ στα εδάφη που κατελήφθησαν μετά τον Ιούνιο του 1967, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τόνισε ότι «η προσάρτηση είναι παράνομη βάσει του διεθνούς δικαίου» και πως κάθε βήμα προς αυτή την κατεύθυνση «θα θεωρηθεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου».