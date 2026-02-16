Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, μέσω δήλωσης που αποδίδεται στον εκπρόσωπό του Στεφάν Ντουζαρίκ, καταδίκασε «την απόφαση της 15ης Φεβρουαρίου της ισραηλινής κυβέρνησης να επαναλάβει τις διαδικασίες καταγραφής γης στην Περιοχή C της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, κατόπιν σχετικής απόφασης του υπουργικού συμβουλίου τον Μάιο του 2025».

Σύμφωνα με τη δήλωση, «η απόφαση αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε απαλλοτρίωση περιουσιών Παλαιστινίων και ενέχει τον κίνδυνο επέκτασης του ισραηλινού ελέγχου επί της γης στην περιοχή». Η τοποθέτηση του ΟΗΕ υπογραμμίζει τους κινδύνους που εγκυμονεί η υλοποίηση του μέτρου για τη σταθερότητα στην περιοχή.

«Τέτοια μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της συνεχιζόμενης παρουσίας του Ισραήλ στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, δεν είναι μόνο αποσταθεροποιητικά αλλά, όπως έχει υπενθυμίσει το Διεθνές Δικαστήριο, είναι και παράνομα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη δήλωση του εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα.

Ο Γκουτέρες καλεί την ισραηλινή κυβέρνηση «να ανακαλέσει άμεσα αυτά τα μέτρα», προειδοποιώντας ότι «η τρέχουσα πορεία επί του πεδίου διαβρώνει την προοπτική της λύσης των δύο κρατών». Η παρέμβασή του εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχών εκκλήσεων του ΟΗΕ για τήρηση του διεθνούς δικαίου και αποφυγή μονομερών ενεργειών.

Η θέση των Ηνωμένων Εθνών για τους οικισμούς

Στη δήλωση επαναλαμβάνεται η πάγια θέση του Οργανισμού ότι «όλοι οι ισραηλινοί οικισμοί στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, δεν έχουν νομική ισχύ και συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των σχετικών αποφάσεων του ΟΗΕ».

Κλείνοντας, ο Γενικός Γραμματέας απευθύνει έκκληση προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να διατηρήσουν «τη μοναδική οδό προς μια διαρκή ειρήνη», δηλαδή «μια λύση δύο κρατών μέσω διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και το διεθνές δίκαιο».